Apple acquisisce Q.ai per 2 miliardi di dollari: l'azienda israeliana è specializzata nelle tecnologie di audio IA

Apple acquista l'israeliana Q.ai per quasi 2 miliardi di dollari, segnando un passo decisivo nella corsa all'intelligenza artificiale. La mossa, rivelata per prima da Reuters e confermata dal Financial Times, posiziona Apple contro rivali come Meta e Google, in una battaglia che si concentra sempre di più sull'hardware IA.

Q.ai, startup fondata nel 2022 e supportata da investitori di peso come Kleiner Perkins e Gradient Ventures (il fondo di Google), si specializza in imaging e machine learning. Le sue tecnologie chiave permettono ai dispositivi di interpretare discorsi sussurrati e migliorare l'audio in ambienti rumorosi.