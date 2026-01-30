Apple acquisisce Q.ai per 2 miliardi di dollari: l'azienda israeliana è specializzata nelle tecnologie di audio IA

Apple acquista l'israeliana Q.ai per quasi 2 miliardi di dollari, segnando un passo decisivo nella corsa all'intelligenza artificiale. La mossa, rivelata per prima da Reuters e confermata dal Financial Times, posiziona Apple contro rivali come Meta e Google, in una battaglia che si concentra sempre di più sull'hardware IA.
Q.ai, startup fondata nel 2022 e supportata da investitori di peso come Kleiner Perkins e Gradient Ventures (il fondo di Google), si specializza in imaging e machine learning. Le sue tecnologie chiave permettono ai dispositivi di interpretare discorsi sussurrati e migliorare l'audio in ambienti rumorosi.
L'acquisizione di Q.ai si allinea alle recenti innovazioni di Apple
Questa acquisizione, in termini di potenziale tecnologico, si allinea perfettamente con le recenti innovazioni di Apple: basti pensare alla funzione di traduzione live introdotta lo scorso anno negli AirPods, o alla tecnologia che rileva l'attività muscolare facciale sottile, utile per potenziare il visore Vision Pro.
Non è la prima volta che Apple scommette su Q.ai. Il CEO Aviad Maizels aveva già venduto alla mela morsicata la sua precedente creatura, PrimeSense, nel 2013. Quella società di sensori 3D fu cruciale per il passaggio dai sensori fingerprint al Face ID sugli iPhone. Ora, Maizels insieme ai co-fondatori Yonatan Wexler e Avi Barliya entreranno nel team Apple, portando expertise israeliana nel cuore della Silicon Valley.
In che momento della "vita" di Apple arriva questa acquisizione?
L'acquisizione, seconda per valore dopo i 3 miliardi spesi per Beats Electronics nel 2014, arriva poche ore prima del primo report trimestrale di Apple. Gli analisti prevedono ricavi per 138 miliardi di dollari, con la crescita delle vendite iPhone più forte degli ultimi quattro anni.
In un contesto di AI race rovente, Apple rafforza il suo ecosistema hardware, con l'intenzione di voler dominare audio e imaging. Questa mossa sottolinea la strategia di Apple: acquisire talenti e tech israeliani (in questo caso) per innovare prodotti consumer.