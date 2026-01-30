Zenless Zone Zero svela la versione 2.6: data di uscita, nuovi personaggi e 300 Polychrome gratis con un codice

L'update si intitola "Encore for an Old Dream" e sarà disponibile a partire dall'11 febbraio su tutte le piattaforme. Durante la diretta che ha presentato i nuovi contenuti è stato annunciato anche un nuovo codice promozionale, che una volta riscattato elargirà a tutti varie risorse utili, tra cui 300 Polychrome.

Le novità principali dell'aggiornamento

L'aggiornamento introduce nuove missioni della storia, che vedono il debutto delle Angels of Delusion, un gruppo di idol svelato prima ancora dell'uscita del gioco. Dopo l'epilogo della crisi della Penisola di Waifei, New Eridu si prepara a festeggiare il Gilded Carrot Day, ma sotto la superficie si nasconde una nuova minaccia. I fratelli Phaethon vengono coinvolti in un incarico urgente legato a un'intelligenza artificiale illegale, che offre loro l'occasione di collaborare di nuovo con Jane Doe. Nel frattempo le Angels of Delusion si preparano al loro primo live sotto la guida di un enigmatico vocal coach.

I membri delle Angels of Delusion possono eseguire attacchi coordinati, con Sunna e Aria che saranno le prime a scendere in campo nella Versione 2.6 sotto forma di personaggi giocabili. Sunna, agente S-Rank Physical Support, potenzia le statistiche di Attacco e Anomaly del team, mentre la sua Ultimate infligge un potente colpo con un enorme martello e attiva un Quick Assist che permete di schierare immediatamente il personaggio successivo. Aria, vocalist del gruppo, è un'Ether Anomaly agent con due forme - costrutto artificiale e proiezione da idol - specializzata nell'infliggere danni ingenti tramite le Anomaly elementali. A supportarle c'è il nuovo Bangboo Biggest Fan, che cura costantemente la squadra e aumenta l'Attack se sono presenti almeno due Angels of Delusion. Oltre ai banner dedicati a questi due personaggi, torneranno anche quelli degli agenti Yixuan e Yuzuha.

L'evento principale, A Harmony of Delusions, permette ai giocatori di gestire le Angels of Delusion come staff dietro le quinte, tra attività ritmiche, social media. Torna anche l'evento con multiplayer Marcel Adventure, con nuove mappe e meccaniche. L'Hollow Zero, invece, si arricchisce con Operation Matrix, una nuova modalità con stage settimanali a tema, nuovi Gears e Resonia, oltre alla funzione Sweep per velocizzare la progressione.

Sono in programma anche un'ampia serie di ricompense e varie ottimizzazioni. Gli agenti Lycaon e Harumasa hanno ricevuto un rework, con nuove abilità e potenziamenti, mentre un nuovo outfit per Pan Yinhu sarà disponibile gratuitamente tramite un evento a tempo limitato. Per celebrare il Gilded Carrot Day, da oggi parte un evento speciale Inter‑Knot Membership che permette ai giocatori di ottenere Polychrome attraverso attività quotidiane, inclusa una ricompensa di accesso per un totale di 3.300 Polychrome. Inoltre, dal 14 al 23 febbraio, l'evento festivo "Gilded Surprise, Wonderful Boo‑ns" invita i giocatori ad accedere ogni giorno per partecipare a estrazioni a premi, con la possibilità di condividere un enorme montepremi da 4 miliardi di Polychrome.