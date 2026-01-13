Il famoso attore Ron Perlman è stato pagato $40 e un panino per doppiare Fallout

Ron Perlman è un famoso attore che ha ricoperto ruoli in opere famose come Hellboy, Sons of Anarchy, 1000 modi per morire, Teen Titans e ha anche dato la propria voce in opere videoludiche di alto livello, come Halo e Fallout.

Cosa ha raccontato Ron Perlman sul primo Fallout

Perlman ha dichiarato: "Mi hanno invitato a lavorare al primissimo Fallout. Mi hanno dato 40 dollari... e un panino."

"Un anno e mezzo dopo ricevo una telefonata: 'Ehi, ti ricordi di Fallout?' [Rispondo:] 'No.' [E quelli:] 'Ah, c'è un secondo capitolo.' E io: 'Perché?' [La risposta è stata:] 'Perché il primo è andato alla grande'. E io: 'Davvero? Fantastico.' Faccio il secondo. Poi dopo arriva il terzo, il quarto, e adesso è diventato un vero e proprio brand."

L'intervistatore chiede poi all'attore se ha mai giocato a Fallout e la risposta è stata: "No. Ho fatto un paio di battute e, sai, ho preso i miei 40 dollari, il panino e me ne sono andato." Il suo lavoro ha però contribuito a creare una grande opera che, come dice Perlman stesso, ha creato una saga che ora è anche sfociata in una serie TV di successo.

In caso non lo sappiate, Perlman ha doppiato le narrazioni di apertura e chiusura di Fallout, Fallout 2, Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 76 e Fallout Tactics, oltre ad aver doppiato Butch Harris nel primo capitolo e il conduttore giornalistico in Fallout 4.