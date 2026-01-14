Un leak rivela alcuni dettagli relativi alle caratteristiche dei display della serie iPhone 18 di Apple

La serie dovrebbe includere quattro modelli principali , con display LTPO OLED a 120Hz e supporto alla Dynamic Island. Nonostante alcuni rumor precedenti avessero indicato l'arrivo dell'iPhone Fold, questa volta non se ne fa menzione , suggerendo che Apple potrebbe rimandare la pieghevole a un futuro modello.

Apple sta già lavorando alla serie iPhone 18, con la fase di prototipazione in corso per tutti i modelli, secondo recenti indiscrezioni condivise dal tipster Digital Chat Station su Weibo . La produzione dei prototipi è stata avviata per garantire un lancio fluido della prossima gamma di smartphone, che punta a consolidare la leadership.

Le dimensioni dei singoli display dei modelli di iPhone 18

Le dimensioni dei pannelli, secondo il tipster, saranno le seguenti:

iPhone 18 da 6,27"

iPhone Air 2 da 6,55"

iPhone 18 Pro da 6,27"

iPhone 18 Pro Max da 6,86"

I modelli Pro saranno i primi flagship Apple a beneficiare della tecnologia Face ID sotto il display, una novità significativa che migliorerà l'integrazione del sensore e l'estetica dello schermo. La fase attuale di produzione dei prototipi consente ad Apple di testare varie configurazioni e di perfezionare funzionalità chiave come il Face ID sotto-display, i pannelli LTPO e la Dynamic Island.