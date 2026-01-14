Un leak rivela alcuni dettagli relativi alle caratteristiche dei display della serie iPhone 18 di Apple

Apple sta già lavorando alla serie iPhone 18, con la fase di prototipazione in corso per tutti i modelli, secondo recenti indiscrezioni condivise dal tipster Digital Chat Station su Weibo. La produzione dei prototipi è stata avviata per garantire un lancio fluido della prossima gamma di smartphone, che punta a consolidare la leadership.
La serie dovrebbe includere quattro modelli principali, con display LTPO OLED a 120Hz e supporto alla Dynamic Island. Nonostante alcuni rumor precedenti avessero indicato l'arrivo dell'iPhone Fold, questa volta non se ne fa menzione, suggerendo che Apple potrebbe rimandare la pieghevole a un futuro modello.
Le dimensioni dei singoli display dei modelli di iPhone 18
Le dimensioni dei pannelli, secondo il tipster, saranno le seguenti:
- iPhone 18 da 6,27"
- iPhone Air 2 da 6,55"
- iPhone 18 Pro da 6,27"
- iPhone 18 Pro Max da 6,86"
I modelli Pro saranno i primi flagship Apple a beneficiare della tecnologia Face ID sotto il display, una novità significativa che migliorerà l'integrazione del sensore e l'estetica dello schermo. La fase attuale di produzione dei prototipi consente ad Apple di testare varie configurazioni e di perfezionare funzionalità chiave come il Face ID sotto-display, i pannelli LTPO e la Dynamic Island.
Ulteriori dettagli sul design dei display della serie iPhone 18
I modelli base e Air 2 manterranno le dimensioni regolari con display ad alte prestazioni, mentre i Pro punteranno ad un'esperienza premium sia in termini di schermo sia di tecnologia biometriche avanzate.
Sebbene il design finale possa subire modifiche, le specifiche rivelate forniscono un'anteprima chiara delle innovazioni attese: uno schermo più ampio sui modelli Pro Max, refresh rate elevato per una maggiore fluidità, e una maggiore attenzione all'esperienza utente grazie a sensori integrati sotto il display. Vi invitiamo a prendere sempre con cautela questi rumors che, però, sicuramente, ci suggeriscono quanto hype ci sia per la presentazione di questi smartphone.