Spotify vi permette di modificare l'algoritmo: arriva la beta di Taste Profile

Si tratta di una novità che potrebbe ridefinire il rapporto tra utente e algoritmo: finora le preferenze di ognuno venivano dedotte esclusivamente dal comportamento di ascolto, senza possibilità di intervento diretto. Con questo aggiornamento, è ora possibile orientare i suggerimenti della piattaforma, indicando generi o stili musicali da privilegiare o ridurre.

Spotify sta testando in Nuova Zelanda una funzione che permette agli utenti Premium di consultare e modificare il proprio Taste Profile , il sistema che analizza le abitudini di ascolto per generare raccomandazioni musicali personalizzate.

Come funzionerà la modifica del Taste Profile

Per accedere al Taste Profile sarà sufficiente toccare l'icona del profilo e selezionare la voce nel menu laterale. Qui la schermata mostra un riepilogo delle abitudini musicali: artisti più ascoltati, ma anche tendenze più sfumate, come l'interesse verso determinati generi. Nell'esempio mostrato da Spotify compare la descrizione "stai iniziando a esplorare il rock alternativo degli anni '90", a riprova della capacità del sistema di cogliere sfumature nel comportamento di ascolto.

Nella parte inferiore della schermata è presente la sezione "Dicci di più", che consente di fornire indicazioni testuali sulle preferenze: si può chiedere più hip hop o tracce ad alta energia per allenarsi. La piattaforma adatterà i suggerimenti di conseguenza, in modo analogo alle Prompted Playlists, la funzione che genera playlist personalizzate a partire da descrizioni testuali, già disponibile in alcuni mercati.

Le novità riguardano anche i podcast: il Feed dei contenuti seguiti si arricchisce di filtri che permettono di visualizzare solo gli episodi non ancora ascoltati, quelli in corso, oppure esclusivamente i video podcast. Un aggiornamento pensato per chi segue molti canali e fatica a gestire un flusso di contenuti in crescita.

L'immagine scelta da Spotify per presentare la beta di Taste Profile

La funzione Taste Profile è ancora in fase beta e disponibile solo per un gruppo selezionato nella regione neozelandese. Non sono stati comunicati dettagli su un'eventuale estensione ad altri mercati.