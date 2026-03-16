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Spotify vi permette di modificare l'algoritmo: arriva la beta di Taste Profile

Spotify testa in Nuova Zelanda una funzione che mostra e modifica il Taste Profile, il profilo che guida suggerimenti musicali e podcast.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   16/03/2026
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Spotify sta testando in Nuova Zelanda una funzione che permette agli utenti Premium di consultare e modificare il proprio Taste Profile, il sistema che analizza le abitudini di ascolto per generare raccomandazioni musicali personalizzate.

Si tratta di una novità che potrebbe ridefinire il rapporto tra utente e algoritmo: finora le preferenze di ognuno venivano dedotte esclusivamente dal comportamento di ascolto, senza possibilità di intervento diretto. Con questo aggiornamento, è ora possibile orientare i suggerimenti della piattaforma, indicando generi o stili musicali da privilegiare o ridurre.

Come funzionerà la modifica del Taste Profile

Per accedere al Taste Profile sarà sufficiente toccare l'icona del profilo e selezionare la voce nel menu laterale. Qui la schermata mostra un riepilogo delle abitudini musicali: artisti più ascoltati, ma anche tendenze più sfumate, come l'interesse verso determinati generi. Nell'esempio mostrato da Spotify compare la descrizione "stai iniziando a esplorare il rock alternativo degli anni '90", a riprova della capacità del sistema di cogliere sfumature nel comportamento di ascolto.

Nella parte inferiore della schermata è presente la sezione "Dicci di più", che consente di fornire indicazioni testuali sulle preferenze: si può chiedere più hip hop o tracce ad alta energia per allenarsi. La piattaforma adatterà i suggerimenti di conseguenza, in modo analogo alle Prompted Playlists, la funzione che genera playlist personalizzate a partire da descrizioni testuali, già disponibile in alcuni mercati.

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Le novità riguardano anche i podcast: il Feed dei contenuti seguiti si arricchisce di filtri che permettono di visualizzare solo gli episodi non ancora ascoltati, quelli in corso, oppure esclusivamente i video podcast. Un aggiornamento pensato per chi segue molti canali e fatica a gestire un flusso di contenuti in crescita.

L'immagine scelta da Spotify per presentare la beta di Taste Profile
L'immagine scelta da Spotify per presentare la beta di Taste Profile

La funzione Taste Profile è ancora in fase beta e disponibile solo per un gruppo selezionato nella regione neozelandese. Non sono stati comunicati dettagli su un'eventuale estensione ad altri mercati.

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