Scossone in casa Meta: una massiccia ristrutturazione prevede 7.000 dipendenti riallocati nei settori IA e 8.000 licenziamenti

Meta sta per attuare una profonda trasformazione interna, legata a doppio filo con la sua nuova e imponente scommessa sull'intelligenza artificiale. Secondo quanto rivelato da testate autorevoli come Reuters e il New York Times, la responsabile delle risorse umane del gruppo, Janelle Gale, ha informato i dipendenti di un piano che prevede il ricollocamento di circa 7.000 lavoratori.

Questi ultimi confluiranno in quattro divisioni inedite, create appositamente per lo sviluppo di applicazioni e strumenti basati sull'IA. Nelle comunicazioni interne, Gale ha specificato che i nuovi dipartimenti adotteranno un'architettura organizzativa nativa per l'IA. L'obiettivo dichiarato è l'incremento della produttività complessiva e la valorizzazione delle mansioni dei singoli.