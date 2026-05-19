Scossone in casa Meta: una massiccia ristrutturazione prevede 7.000 dipendenti riallocati nei settori IA e 8.000 licenziamenti

Meta sta per attuare una profonda trasformazione interna, legata a doppio filo con la sua nuova e imponente scommessa sull'intelligenza artificiale. Secondo quanto rivelato da testate autorevoli come Reuters e il New York Times, la responsabile delle risorse umane del gruppo, Janelle Gale, ha informato i dipendenti di un piano che prevede il ricollocamento di circa 7.000 lavoratori.
Questi ultimi confluiranno in quattro divisioni inedite, create appositamente per lo sviluppo di applicazioni e strumenti basati sull'IA. Nelle comunicazioni interne, Gale ha specificato che i nuovi dipartimenti adotteranno un'architettura organizzativa nativa per l'IA. L'obiettivo dichiarato è l'incremento della produttività complessiva e la valorizzazione delle mansioni dei singoli.
Meta licenzierà 8.000 dipendenti
La manovra si inserisce, però, in un più ampio programma di tagli che interesserà 8.000 posizioni lavorative, pari a circa il 10% della forza lavoro totale del gruppo, che contava circa 78.000 dipendenti alla fine del 2025.
Questa drastica riduzione fa parte di uno sforzo volto a ottimizzare la spesa aziendale per controbilanciare i massicci investimenti nei data center e nell'hardware per l'intelligenza artificiale.
I dipendenti colpiti dai licenziamenti riceveranno un pacchetto di liquidazione equivalente a 16 settimane di stipendio base, con l'aggiunta di due settimane per ogni anno di servizio prestato.
Meta ridefinisce le proprie priorità
La ridefinizione delle priorità di Meta giunge dopo il progressivo ridimensionamento dei piani legati al metaverso, che non ha ottenuto il successo di pubblico sperato. Ora, l'amministratore delegato Mark Zuckerberg intende investire una cifra compresa tra i 115 e i 135 miliardi di dollari nel corso dell'anno per l'avanzamento tecnologico dei propri sistemi IA, inclusa la creazione di un team di superintelligenza e lo sviluppo di infrastrutture capaci di gestire decine di gigawatt entro il prossimo decennio.
Le indiscrezioni suggeriscono infine che questo non sarà l'ultimo intervento sulla forza lavoro, poiché ulteriori riduzioni di personale potrebbero verificarsi nel corso dei prossimi mesi.
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