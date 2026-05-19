Samsung mette a disposizione un codice sconto da applicare ai suoi monitor migliori: valido fino al 23 maggio

La promozione non è cumulabile con altre offerte Samsung . Tra i modelli inclusi figurano il potente Odyssey OLED G9 , l'elegante Odyssey OLED G8 e il versatile Odyssey G5 , tre soluzioni progettate per soddisfare esigenze differenti, dai gamer competitivi fino agli utenti che cercano il massimo coinvolgimento visivo.

Il refresh rate di 240 Hz e il tempo di risposta di appena 0,03 ms assicurano fluidità e reattività di livello professionale. Il monitor supporta G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro per eliminare tearing e stuttering. Non mancano funzioni avanzate come Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, numerose porte di collegamento.

Il Samsung Odyssey OLED G9 dispone di un imponente pannello curvo da 49" in formato 32:9 e risoluzione Dual QHD da 5120 x 1440 pixel . La tecnologia OLED garantisce neri profondi, colori estremamente realistici e dettagli eccezionali, mentre il rivestimento Glare Free riduce drasticamente i riflessi.

Dettagli, specifiche e prezzo anche del Samsung Odyssey G5 G55T

Il Samsung Odyssey G5 G55T rappresenta la soluzione ideale per chi desidera prestazioni elevate a un prezzo più accessibile. Il display curvo 1000R aumenta l'immersione e rende ogni sessione di gioco più coinvolgente.

La risoluzione WQHD offre immagini nitide e dettagliate, mentre la frequenza di aggiornamento di 165 Hz e il tempo di risposta di 1 ms assicurano movimenti fluidi e grande precisione. Il supporto AMD FreeSync Premium elimina tearing e stuttering, mentre la tecnologia HDR10 arricchisce le scene con colori brillanti e contrasti più intensi.

Tramite l'applicazione del codice GAMING30 il prezzo scende fino a 216,30€. Accedi alla pagina dedicata cliccando su questo link.