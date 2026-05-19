Samsung mette a disposizione un codice sconto da applicare ai suoi monitor migliori: valido fino al 23 maggio

Dal 19 maggio 2026 alle ore 12:01 fino al 23 maggio alle 23:59, Samsung propone una speciale iniziativa dedicata agli appassionati di videogiochi. Inserendo il codice GAMING30 durante l'acquisto su Samsung Shop Online o tramite l'app ufficiale, è possibile ottenere uno sconto del 30% sul prezzo finale di alcuni monitor gaming selezionati.
La promozione non è cumulabile con altre offerte Samsung. Tra i modelli inclusi figurano il potente Odyssey OLED G9, l'elegante Odyssey OLED G8 e il versatile Odyssey G5, tre soluzioni progettate per soddisfare esigenze differenti, dai gamer competitivi fino agli utenti che cercano il massimo coinvolgimento visivo.
Samsung Odyssey OLED G9: caratteristiche del prodotto e prezzo scontato
Il Samsung Odyssey OLED G9 dispone di un imponente pannello curvo da 49" in formato 32:9 e risoluzione Dual QHD da 5120 x 1440 pixel. La tecnologia OLED garantisce neri profondi, colori estremamente realistici e dettagli eccezionali, mentre il rivestimento Glare Free riduce drasticamente i riflessi.
Il refresh rate di 240 Hz e il tempo di risposta di appena 0,03 ms assicurano fluidità e reattività di livello professionale. Il monitor supporta G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro per eliminare tearing e stuttering. Non mancano funzioni avanzate come Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, numerose porte di collegamento.
Tramite l'applicazione del codice GAMING30 il prezzo scende fino a 790,30€. Puoi accedere direttamente tramite questo link alla pagina dedicata.
Le specifiche tecniche del Samsung Odyssey OLED G8 e il prezzo scontato
Il Samsung Odyssey OLED G8 punta su una qualità d'immagine eccezionale grazie al pannello QD-OLED 4K con una densità di 166 pixel per pollice. Il supporto VESA DisplayHDR TrueBlack 400 valorizza i contrasti e mette in risalto ogni dettaglio, anche nelle scene più scure.
Anche in questo caso troviamo il trattamento Glare Free, una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms. Il sistema Samsung OLED Safeguard+ integra un innovativo raffreddamento con heat pipe pulsante che dissipa il calore in modo molto efficace.
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Dettagli, specifiche e prezzo anche del Samsung Odyssey G5 G55T
Il Samsung Odyssey G5 G55T rappresenta la soluzione ideale per chi desidera prestazioni elevate a un prezzo più accessibile. Il display curvo 1000R aumenta l'immersione e rende ogni sessione di gioco più coinvolgente.
La risoluzione WQHD offre immagini nitide e dettagliate, mentre la frequenza di aggiornamento di 165 Hz e il tempo di risposta di 1 ms assicurano movimenti fluidi e grande precisione. Il supporto AMD FreeSync Premium elimina tearing e stuttering, mentre la tecnologia HDR10 arricchisce le scene con colori brillanti e contrasti più intensi.
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