Monitor QD-OLED con meno riflessi grazie al nuovo rivestimento QuantumBlack di Samsung

Samsung Display ha presentato una nuova soluzione pensata per migliorare la qualità visiva e la durata dei monitor basati su tecnologia QD-OLED. L'azienda ha annunciato un rivestimento a bassa riflettanza e alta resistenza, destinata a diventare uno degli elementi distintivi della nuova generazione di display.

Samsung Quantumblack: i miglioramenti

Secondo quanto comunicato da Samsung, QuantumBlack riduce i riflessi del 20% rispetto alla generazione precedente di pellicole adottate da Samsung Display. Questo miglioramento dovrebbe tradursi in una resa più fedele dei neri anche in ambienti illuminati, condizione tipica per molti utenti domestici e professionali.

Display Samsung Quantumblack

Il tema è particolarmente rilevante nel gaming, dove la gestione delle ombre e dei contrasti incide direttamente sulla leggibilità della scena. Nei titoli in prima persona o nei survival, una migliore distinzione tra elementi scuri e sfondi può facilitare l'individuazione di avversari o oggetti, influenzando l'esperienza complessiva.

Oltre all'aspetto visivo, la nuova pellicola interviene anche sulla resistenza del pannello. Le valutazioni interne indicano un incremento della durezza superficiale da 2H a 3H. Si tratta di un parametro che misura la capacità di resistere ai graffi, con un livello 3H che offre maggiore protezione durante operazioni comuni come pulizia o spostamento del monitor.

La tecnologia sarà integrata in tutti i nuovi monitor QD-OLED previsti per il 2026. Alcuni produttori hanno già iniziato a presentare soluzioni basate su questo approccio, con denominazioni proprietarie che puntano a valorizzare le capacità anti-riflesso dei pannelli.

Le prospettive di mercato restano favorevoli per i display OLED. Secondo la società di ricerche di mercato globale Omdia, si prevede che il mercato dei display per monitor self-emissive (auto-emissivi) raddoppierà, passando dai 3 milioni e 400 mila unità nel 2025 a 7 milioni e 600 mila unità entro il 2030. L'industria si aspetta che tecnologie differenziate, capaci di riflettere le esigenze dei consumatori, come QuantumBlack, Penta Tandem e V-Stripe, guidino la crescita del settore. Samsung Display è attualmente leader in questo segmento, registrando una quota di mercato del 75% nel 2025.

Brad Jung, Vice Presidente e Responsabile del Large Display Marketing Team presso Samsung Display, ha dichiarato che "la tecnologia QuantumBlack è una soluzione premium che rafforza ulteriormente il vantaggio intrinseco del QD-OLED nel fornire neri profondi e perfetti, offrendo un livello di immersione superiore e migliorando al contempo la durata del pannello", e ha poi aggiunto: "Continueremo a introdurre tecnologie innovative per creare nuove esperienze utente nei settori del gaming e della creazione di contenuti".