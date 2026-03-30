Manca poco all'uscita di Pragmata: preordina la tua copia per PS5 su Amazon

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La nuova avventura di Capcom

Come anticipato, il gameplay di questo gioco si base sulle meccaniche Hack and Shoot, quindi il combattimento inizia con il disarmo dell'armatura nemica e userai le abilità di hacking della protagonista, consentendo a Hugh di attaccare i punti deboli. Avrai a disposizione un ricco arsenale di armi e un sistema di combattimento avvincente. Il comparto narrativo ruota attorno alla conquista di un sistema IA della stazione di ricerca lunare. L'obiettivo è quello di replicare il mondo umano utilizzando la fibra lunica, materiale di stampa 3D.

Diana, la protagonista, è un'androide curiosa, accompagnata da Hugh; il loro legame si rafforzerà durante la missione di rientro sulla Terra. Nel complesso, il sistema di combattimento è divertente e tecnicamente sembra solido. Anche le dinamiche tra Hugh e Diana sono molto coinvolgenti. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere le nostre prime impressioni dopo averlo provato.