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Che cos'è Pragmata? Capcom lo spiega in 90 secondi con un trailer

Capcom ha pubblicato un trailer che in novanta secondi dice tutto ciò che c'è da sapere su Pragmata, quando mancano ormai poche settimane al lancio del gioco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   20/03/2026
Diana, la piccola androide di Pragmata
Pragmata
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Capcom ha pubblicato un trailer che ci dice tutto su Pragmata in novanta secondi, introducendoci alla storia, ai personaggi e alle ambientazioni del gioco in arrivo il prossimo 17 aprile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Action adventure con qualche interessante variazione sul tema, Pragmata ci mette al comando di Hugh, un viaggiatore spaziale che si ritrova bloccato su Cradle, una stazione lunare misteriosamente abbandonata, ma avremo modo di controllare anche Diana.

Quest'ultima è una piccola androide con le sembianze di una bambina, dotata di capacità che le consentono di salvare Hugh dopo il suo schianto sulla stazione e di accompagnarlo alla scoperta dei segreti che si celano dietro la desolazione di questo luogo.

Pragmata: il team di Capcom racconta la storia del progetto e le sue ispirazioni Pragmata: il team di Capcom racconta la storia del progetto e le sue ispirazioni

Ben presto i due scoprono che a eliminare l'equipaggio è stata IDUS, l'intelligenza artificiale che governa Cradle e che, per qualche motivo, ha cominciato ad attaccare le persone, vedendole come una minaccia per la sicurezza della stazione.

Un sistema di combattimento originale

Pragmata segna il ritorno di Capcom all'azione e alla narrazione della vecchia scuola, e vanta fra le altre cose un sistema di combattimento originale, che miscela le abilità di Hugh e Diana per dar vita a brevi quick time event votati al superamento delle difese dei nemici robotici che ci troveremo ad affrontare durante la campagna.

Le capacità della piccola androide si spingono tuttavia oltre la fase offensiva, consentendo a Hugh di aprire porte bloccate e attivare meccanismi che possano consentire ai due di proseguire l'esplorazione della base e raggiungere l'origine dei suoi guai.

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