Che cos'è Pragmata? Capcom lo spiega in 90 secondi con un trailer

Capcom ha pubblicato un trailer che ci dice tutto su Pragmata in novanta secondi, introducendoci alla storia, ai personaggi e alle ambientazioni del gioco in arrivo il prossimo 17 aprile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Action adventure con qualche interessante variazione sul tema, Pragmata ci mette al comando di Hugh, un viaggiatore spaziale che si ritrova bloccato su Cradle, una stazione lunare misteriosamente abbandonata, ma avremo modo di controllare anche Diana.

Quest'ultima è una piccola androide con le sembianze di una bambina, dotata di capacità che le consentono di salvare Hugh dopo il suo schianto sulla stazione e di accompagnarlo alla scoperta dei segreti che si celano dietro la desolazione di questo luogo.

Ben presto i due scoprono che a eliminare l'equipaggio è stata IDUS, l'intelligenza artificiale che governa Cradle e che, per qualche motivo, ha cominciato ad attaccare le persone, vedendole come una minaccia per la sicurezza della stazione.