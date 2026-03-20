Fortnite e Il Trono di Spade insieme per una inedita collaborazione

Epic Games ha annunciato una inedita collaborazione tra Fortnite e Il Trono di Spade, che vedrà alcuni fra i più celebri personaggi della serie televisiva prodotta da HBO entrare nell'esperienza battle royale, dando vita a un crossover spettacolare.
Il pacchetto, che sarà disponibile nelle prossime ore, consentirà ai giocatori di Fortnite di vestire i panni di Jon Snow, Daenerys Targaryen e il temibile Re della Notte in concomitanza con il lancio del Capitolo 7 - Stagione 2: Scontro Finale, che segna il ritorno di alcuni importanti protagonisti.
A ben vedere, il debutto dei personaggi di Game of Thrones si integra con le novità di questa stagione, che includono un ampio scenario innevato e pone una grande enfasi sugli scontri tra fazioni, come appunto quelle rappresentate da Jon, Daenerys e il Night King.
I tre personaggi potranno essere acquistati nel Negozio, anche se al momento i prezzi in V-Bucks non sono ancora stati annunciati. Ad ogni modo, insieme alle skin i giocatori avranno la possibilità di ottenere anche diversi oggetti a tema, fra cui un aliante cavalcabile ispirato a Drogon.
Un franchise ancora molto rilevante
Mentre arrivano i primi dettagli sul film de Il Trono di Spade, che a quanto pare è ancora vivo e vegeto, non c'è dubbio che il franchise basato sull'opera di George R.R. Martin goda ancora di una grandissima popolarità.
Il crossover con Fortnite lo dimostra, anche sul piano della realizzazione: a giudicare dal video qui sopra, Jon Snow, Daenerys Targaryen e il temibile Re della Notte sono stati riprodotti con grande attenzione anche ai dettagli, vedi ad esempio la possibilità di indossare o meno il mantello.