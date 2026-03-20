Hard West 2 uscirà anche su PS5 e Xbox Series X|S, ecco il trailer

Hard West 2 uscirà anche su PS5 e Xbox Series X|S: lo ha annunciato il publisher del gioco, Klabater, pubblicando un trailer che mostra il titolo in azione su console ma senza fornire una data di lancio ufficiale.
Disponibile su PC già da qualche anno, Hard West 2 miscela strategia a turni, ambientaizoni western e minacce sovrannaturali, mettendoci al comando di un temuto fuorilegge, Gin Carter, determinato a impossessarsi di un bottino leggendario: l'oro che viene trasportato sul misterioso Treno Fantasma.
Il colpo si rivela tuttavia una trappola orchestrata dal demonio in persona, che ruba l'anima a Gin e ai suoi compagni, costringendoli a combattere per riottenerla con l'aiuto del non-morto Old Man Bill, della cacciatrice Cla'Lish e del reverendo Lazarus.
Il fulcro di Hard West 2 è rappresentato dal suo sistema di combattimento a turni, che ci vedrà affrontare sfide sempre più complicate all'interno di scenari differenti, che possono influenzare l'andamento dello scontro per via di tante variabili.
Un west decisamente selvaggio
A caratterizzare il gameplay di Hard West 2 troviamo anche la meccanica del Bravado, ovverosia la possibilità di ottenere punti azione extra concatenando le eliminazioni e prolungando la propria azione offensiva, così da far fuori un maggior numero di nemici nell'ambito di un singolo turno.
Non manca una componente gestionale, rappresentata da carte speciali che permettono di creare combinazioni in stile poker e migliorare abilità, equipaggiamento e risorse a disposizione dei personaggi che compongono la nostra squadra.