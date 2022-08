Hard West 2, nuovo video di gameplay commentato dagli sviluppatori

Disponibile a partire da oggi su PC, Hard West 2 è protagonista di un nuovo video di gameplay con nove minuti di azione in-game commentati dall'executive producer Randy Greenback.

Come avrete letto nella nostra recensione di Hard West 2, lo strategico western di Ice Code Games vanta meccaniche solidissime e introduce diversi elementi inediti, come la mappa navigabile fra le missioni e la Bravado, che ripristina i punti azione di un personaggio qualora riesca a uccidere un nemico durante il turno.

Questa feature in particolare viene evidenziata nel filmato, con Laughing Deer che viene mandato a fare incetta di avversari sfruttando il suo machete e il fatto che richieda un'unica "moneta" per essere utilizzato, consentendogli di colpire due volte e mettere dunque a segno una sfilza di eliminazioni.

Non solo: i personaggi di Hard West 2 dispongono di mosse speciali in grado di risolvere spesso anche le situazioni più intricate e possono muoversi anche dopo aver attaccato, visto che le azioni vengono gestite in maniera libera, con il solo vincolo delle tre monete durante ogni turno.