Su PlayStation Store sono partiti gli Sconti di Inizio Primavera, attualmente accessibili in esclusiva dagli abbonati a PlayStation Plus (ma fra qualche giorno verranno aperti a tutti), con tante offerte sui giochi PS4 e PS5 davvero interessanti.
La parola d'ordine di questa promozione sembra essere metà prezzo, vista la quantità di riduzioni al 50% di cui è possibile approfittare. Ad esempio su Assassin's Creed Shadows, che può essere vostro a 39,99€ anziché 79,99€, consentendovi di risparmiare esattamente la metà.
Lo stesso identico discorso vale per i due sparatutto più popolari del momento, con Battlefield 6 che viene via a 39,99€ anziché 79,99€ e Call of Duty: Black Ops 7 che è disponibile anch'esso a 39,99€ anziché 79,99€.
Sull'ottima avventura cooperativa Split Fiction il risparmio è leggermente ridotto, un -30% che porta il prezzo del titolo di Hazelight Studios a 34,99€ anziché 49,99€, ma che si pone come il minimo storico per il gioco su PlayStation Store.
Qualche altra offerta interessante
A poche ore dalla pubblicazione del video di Forza Horizon 6 che presenta le personalizzazioni del garage, il quinto capitolo della serie targata Playground Games è anch'esso in offerta su PS Store, e gli abbonati a PlayStation Plus possono portarselo a casa per 41,99€ anziché 69,99€, con una riduzione pari al 40%.
Interessante anche lo sconto disponibile su Dying Light: The Beast, l'ultimo capitolo della serie action survival a base di zombie sviluppata da Techland, che può essere acquistato per 52,49€ anziché 69,99€, risparmiando il 25%.