Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi: l'offerta è valida per pochi giorni

Se vuoi accedere a un corposo catalogo con i migliori brani al mondo, questa occasione è perfetta per te: Amazon Music Unlimited può essere provato gratuitamente per ben tre mesi. Non solo la versione standard, ma anche il servizio Family può essere sfruttato a costo zero da ben 6 persone . Se sei interessato, puoi iscriverti tramite questo link alla versione Family o attraverso il box qui sotto. Se invece preferisci la versione standard , puoi approfittarne direttamente tramite questo link o attraverso il box sottostante. Questa offerta è valida fino al 2 aprile , quindi per poco tempo. Specifichiamo, inoltre, che chi ha già usufruito della prova gratuita non potrà farlo nuovamente. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

La musica che vuoi, ovunque tu voglia

Con Amazon Music Unlimited avrai accesso illimitato ai migliori brani. Ricordiamo, inoltre, che sono inclusi gli skip infiniti, oltre a poter scaricare i brani e ascoltarli offline. Come anticipato, la versione Family è pensata per un gruppo di ben sei persone.

I vantaggi sono simili: nessuna pubblicità, accesso al catalogo di podcast, accesso a un audiolibro al mese tra oltre 350.000 audiolibri di Audible (solo per i titolari di account) e molto altro ancora. Una volta terminato il periodo gratis, l'offerta si rinnoverà automaticamente al costo originale, ma potrai annullare il rinnovo in qualsiasi momento e senza impegno.