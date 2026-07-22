La tastiera da gaming ASUS TUF K1 è in offerta su Amazon: resistente, luminosa e personalizzabile

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta che fa calare il prezzo della tastiera da gaming ASUS TUF K1: viene applicato uno sconto del 27% per un costo totale e finale di 43,99€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: La ASUS TUF K1 è una tastiera da gaming progettata per offrire affidabilità, precisione e un'esperienza di gioco completa. Dotata di switch tattili TUF Gaming e supporto anti-ghosting con rollover a 19 tasti, garantisce una risposta rapida e precisa anche nelle situazioni più frenetiche.
Ulteriori dettagli sulla tastiera
Il design è arricchito da un sistema di illuminazione RGB dinamica, con effetti personalizzabili sui tasti e una barra luminosa laterale che permette di creare un ambiente gaming coordinato con il proprio setup.
La tastiera integra inoltre una comoda manopola per la regolazione del volume, utile per modificare rapidamente l'audio senza interrompere l'azione durante il gioco. La struttura utilizza un telaio in plastica rinforzata, pensato per offrire solidità e resistenza nell'utilizzo quotidiano.
La certificazione contro piccoli versamenti accidentali fino a 300 ml contribuisce a migliorare l'affidabilità del prodotto nel tempo. Per aumentare il comfort durante le sessioni più lunghe, ASUS ha incluso un poggiapolsi ergonomico che riduce l'affaticamento. Grazie ai tasti programmabili con registrazione rapida delle macro, gli utenti possono inoltre creare comandi personalizzati.