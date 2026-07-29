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Capcom afferma che un sequel di Pragmata è molto probabile: le vendite hanno superato le aspettative

Pragmata potrebbe diventare una serie di punta di Capcom, con la compagnia che vede "molto probabile" la creazione di un sequel.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   29/07/2026
Hugh e Diana in Pragmata
Pragmata
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Pragmata ha registrato risultati di vendita superiori alle aspettative di Capcom, al punto che la compagnia considera molto probabile la realizzazione di un sequel, che potrebbe trasformare questa nuova IP in un franchise duraturo e profittevole.

Come abbiamo riportato in una precedente notizia, Capcom ha comunicato i nuovi dati di vendita dei suoi giochi più venduti nell'ultimo trimestre, tra cui spiccano Resident Evil Requiem a 8 milioni di copie e, forse ancor più sorprendente, Pragmata a 2,5 milioni di unità vendute. Numeri ottimi per una nuova IP.

Le parole di Yoshikazu Shimauchi di Capcom

Ulteriori conferme sulle ottime performance commerciali del titolo sono arrivate dal corporate officer Yoshikazu Shimauchi, che, come riportato da Bloomberg, ha dichiarato agli azionisti che il risultato ha superato le aspettative interne dell'azienda. Secondo Shimauchi, il marketing pre‑lancio e il forte carisma della protagonista Diana hanno avuto un ruolo decisivo nel trainare le vendite dell'action‑adventure sci‑fi.

Shimauchi ha inoltre affermato che le probabilità di un sequel sono molto alte, lasciando intendere che Capcom potrebbe trasformare Pragmata in una nuova serie di punta, destinata a generare ricavi nel lungo periodo e ad affiancarsi a pilastri storici come Monster Hunter, Resident Evil e Street Fighter.

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Naturalmente, tra l'annuncio di un'intenzione e l'effettiva realizzazione passa del tempo: prima di vedere un eventuale Pragmata 2 sarà probabilmente necessario attendere diversi anni.

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