Pragmata aveva una "Polizia di Diana" per assicurarsi che la bimba androide non fosse "troppo carina"

Capcom, durante lo sviluppo di Pragmata, ha realizzato un team che veniva considerato la "Polizia di Diana" e che aveva lo scopo di assicurarsi che la bimba androide non fosse "troppo carina".