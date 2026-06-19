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Pragmata aveva una "Polizia di Diana" per assicurarsi che la bimba androide non fosse "troppo carina"

Capcom, durante lo sviluppo di Pragmata, ha realizzato un team che veniva considerato la "Polizia di Diana" e che aveva lo scopo di assicurarsi che la bimba androide non fosse "troppo carina".

NOTIZIA di Marie Armondi   —   19/06/2026
Diana di Pragmata
Pragmata
Pragmata
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Diana è uno dei due fulcri di Pragmata, il gioco d'azione e puzzle di Capcom. La bimba androide era così importante da spingere la compagnia a creare all'interno del team di sviluppo un gruppo di autori dedicati a lei. Tale piccolo team è diventato quindi una sorta di "Polizia di Diana".

L'informazione arriva dal produttore Naoto Oyama, che ha parlato durante una recente diretta tradotta da Automaton dal giapponese all'inglese.

Il commento del produttore di Pragmata

Capcom voleva che Diana fosse una bambina realistica, con una naturale e infantile innocenza, senza però diventare "fastidiosa" per i giocatori di Pragmata. Il team includeva tutte donne, poiché "è più facile per le donne identificare la dolcezza 'astuta' nei personaggi femminili, mentre gli uomini si domanderebbero qual è la differenza. Quindi sono alquanto sicuro che tutti i membri della Polizia di Diana fossero donne".

La doppiatrice giapponese di Diana, Nao Toyama, aggiunge che le è stato detto di "non renderla troppo dolce, ma di parlare come parla normalmente una bambina". Secondo voi sono riusciti in questo intento?

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Ricordiamo infine che il director di Pragmata "ovviamente" vorrebbe realizzare un seguito, ma...

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