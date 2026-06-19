Nuovi dettagli su Pokémon Vento e Onda e su un prequel spuntano online

I leak però continuano ad arrivare e ora uno di questi parla del tema della storia e dell'esistenza di un prequel animato .

Pokémon Vento e Onda arriveranno il prossimo anno e al momento abbiamo pochi dettagli ufficiali sull'opera, provenienti dall'unico vero trailer dedicato ai videogiochi.

Il leak su Pokémon Vento e Onda

Secondo quanto riportato dal noto leaker moot e poi segnalato su Twitter da Centro Leaks, la storia di Pokémon Vento e Onda sarebbe legata in qualche modo ai viaggi nel tempo, una scelta strana considerando che in Scarlatto e Violetto parte della trama è legata a tale tema.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il leak però si focalizza soprattutto su una serie animata che farebbe da prequel a Pokémon Vento e Onda, in modo simile a come Ali del crepuscolo ha fatto da prequel a Pokémon Spada e Scudo. L'anime seguirebbe tre personaggi: una ragazza non meglio definita, il Professore Pokémon della regione (ma quando aveva 14 anni) e il Campione (che ha 20 anni).

Alla fine della serie, che sarebbe ambientata 30 anni prima dei videogiochi, il Professore verrebbe mandato indietro nel tempo e quindi, quando lo incontreremmo nel gioco, sarebbe più vecchio del Campione. Senza altri dettagli è difficile capire esattamente che tipo di storia racconterebbe l'anime, ma a un primo impatto pare un po' complicata.

Secondo la fonte, l'anime sarebbe in arrivo il prossimo anno. Ovviamente per ora sono solo rumor e non vanno considerati come informazioni certe. Probabilmente dovremo attendere un annuncio da parte di Game Freak e The Pokémon Company per saperne di più.

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