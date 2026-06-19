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Pokémon Pokopia si aggiorna: ecco le modifiche introdotte

Koei Tecmo e The Pokémon Company hanno annunciato che è disponibile un nuovo aggiornamento di Pokémon Pokopia.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   19/06/2026
Quattro Lapras in Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
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Pokémon Pokopia, il gioco life simulator e di costruzione di Koei Tecmo e The Pokémon Company, è stato aggiornato alla versione 1.1.1. Si tratta di un update pensato per risolvere piccoli problemi e non introduce alcun tipo di novità contenutistica.

Vediamo tutti i dettagli confermati ufficialmente dalla pagina di supporto di Nintendo.

Le correzioni della patch di Pokémon Pokopia

La patch note di Pokémon Pokopia include solo due voci:

  • Risolti problemi che potevano accadere quando il numero di oggetti posizionati in un'area eccedeva un certo limite
  • Risolto un problema legato alle espressioni facciali di Ditto, che alle volte non cambiavano quando si eseguiva un'emote mentre si faceva una foto con la fotocamera in-game

Si tratta di piccole correzioni, ma importanti per un'esperienza di gioco fluida e senza fastidi. Il tutto arriva dopo l'annuncio dell'evento in-game dedicato a Jirachi, che permette di diventare amici della creatura leggendaria e ottenere oggetti a tema speciali.

Il bundle con Nintendo Switch 2 e Pokémon Pokopia è ufficiale Il bundle con Nintendo Switch 2 e Pokémon Pokopia è ufficiale

Ricordiamo infine che Pokémon Pokopia si espande con un update gratis subacqueo ed è stato anche annunciato il Pass Espansione. È chiaro che autori ed editori vogliono supportare il gioco dopo l'enorme successo ottenuto al lancio.

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