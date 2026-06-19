Pokémon Pokopia si aggiorna: ecco le modifiche introdotte

Pokémon Pokopia, il gioco life simulator e di costruzione di Koei Tecmo e The Pokémon Company, è stato aggiornato alla versione 1.1.1. Si tratta di un update pensato per risolvere piccoli problemi e non introduce alcun tipo di novità contenutistica.

Vediamo tutti i dettagli confermati ufficialmente dalla pagina di supporto di Nintendo.