Pokémon Pokopia si aggiorna: ecco le modifiche introdotte

Pokémon Pokopia, il gioco life simulator e di costruzione di Koei Tecmo e The Pokémon Company, è stato aggiornato alla versione 1.1.1. Si tratta di un update pensato per risolvere piccoli problemi e non introduce alcun tipo di novità contenutistica.
Vediamo tutti i dettagli confermati ufficialmente dalla pagina di supporto di Nintendo.
Le correzioni della patch di Pokémon Pokopia
La patch note di Pokémon Pokopia include solo due voci:
- Risolti problemi che potevano accadere quando il numero di oggetti posizionati in un'area eccedeva un certo limite
- Risolto un problema legato alle espressioni facciali di Ditto, che alle volte non cambiavano quando si eseguiva un'emote mentre si faceva una foto con la fotocamera in-game
Si tratta di piccole correzioni, ma importanti per un'esperienza di gioco fluida e senza fastidi. Il tutto arriva dopo l'annuncio dell'evento in-game dedicato a Jirachi, che permette di diventare amici della creatura leggendaria e ottenere oggetti a tema speciali.
Ricordiamo infine che Pokémon Pokopia si espande con un update gratis subacqueo ed è stato anche annunciato il Pass Espansione. È chiaro che autori ed editori vogliono supportare il gioco dopo l'enorme successo ottenuto al lancio.
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