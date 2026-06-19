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Il monitor Philips da 27" e refresh rate da 120Hz è in offerta su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante sul monitor Philips da 27" che cala fino al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   19/06/2026
Monitor Philips

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante sul monitor Philips da 27": l'offerta prevede uno sconto attivo del 32% per un costo totale e finale d'acquisto di 149,00€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Il monitor Philips da 27 pollici è progettato per offrire un'esperienza visiva completa, combinando qualità dell'immagine, fluidità e comfort durante le lunghe sessioni di utilizzo. Grazie alla risoluzione 2560 x 1440 pixel, garantisce immagini dettagliate e nitide, ideale sia per il lavoro quotidiano sia per l'intrattenimento e il gaming.

Ulteriori dettagli sul monitor

Il pannello IPS assicura colori accurati e un angolo di visione stabile, permettendo di visualizzare contenuti con qualità costante anche osservando lo schermo da diverse posizioni. La superficie opaca riduce i riflessi, migliorando la leggibilità e il comfort in ambienti luminosi.

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Per proteggere la vista durante l'utilizzo prolungato, il monitor integra le tecnologie Flicker-Free e Low Blue Light, che riducono lo sfarfallio e l'emissione di luce blu.

La frequenza di aggiornamento di 120Hz, abbinata alla tecnologia di sincronizzazione adattiva FreeSync, permette immagini più fluide e prive di problemi come strappi o interruzioni visive. Il tempo di risposta di 1 ms MPRT migliora la reattività dello schermo.

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