La data di uscita di GTA 6 è sparita dal sito ufficiale, ma non c'è bisogno di andare in panico

La data di uscita è infatti sparita dal sito ufficiale di GTA 6 e anche dai canali social, ma non c'è bisogno di andare in panico.

La situazione della data di uscita di GTA 6

Come segnalato da Insider Gaming, i fan hanno infatti notato questa improvvisa modifica e hanno iniziato a speculare tramite i social media sul significato. Riteniamo però che non ci sia nulla da temere.

Se andiamo sul sito di Rockstar Games e alla pagina di GTA 6, vediamo che l'immagine di apertura è dedicata alla copertina del videogioco e alla data di prenotazione, che vanno a sostituire la precedente immagine che indicava la data di uscita. Se si scorre, non c'è più indicazione sulla data di pubblicazione del videogioco.

Anche su Twitter Rockstar Games ha cambiato l'immagine di testa dell'account, eliminando così il riferimento alla data di uscita. Non pensiamo però che questo abbia un significato particolare. La risposta più credibile è che in questo momento il team voglia rendere ben visibile la data "25 giugno", ovvero quella dell'apertura delle prenotazioni.

Inoltre, crediamo anche che Rockstar Games sia più che tranquilla sul fatto che tutti si ricordino a memoria qual è la data di uscita di GTA 6 o che visitino in massa le pagine di Multiplayer.it per verificare l'informazione. Infine, l'apertura delle prenotazioni è una delle migliori conferme del fatto che la data di uscita non cambierà. Dopotutto, GTA 6 non teme la competizione, è il contrario piuttosto.

Segnaliamo infine che la copertina di GTA 6 include un errore secondo i fan, sfuggito agli artisti di Rockstar Games.