La copertina di GTA 6 include un errore secondo i fan, sfuggito agli artisti di Rockstar Games

I giocatori hanno quindi subito analizzato l'immagine e un utente si è reso conto di un errore , sfuggito agli artisti di Rockstar Games.

Finalmente Rockstar Games ha svelato qualcosa di nuovo su GTA 6 , l'atteso nuovo capitolo della serie di giochi d'azione a mappa aperta. Precisamente, come tutti saprete, ha pubblicato la copertina del videogioco e svelato quando saranno aperte le prenotazioni del titolo.

L'errore della copertina di GTA 6

Come potete vedere nel post di Reddit qui sotto, l'alligatore presente nell'immagine di copertina di GTA 6 ha 60 denti: qual è il problema? Di norma gli alligatori americani hanno tra i 74 e gli 80 denti.

Posts from the gta6

community on Reddit

Ovviamente non è un errore serio, ma è curioso che una compagnia meticolosa come Rockstar Games non abbia pensato di contare i denti dell'alligatore in copertina. Scherzosamente (supponiamo) l'autore del post si domanda se il numero dei denti sia davvero frutto di un errore oppure se ci sia un significato dietro. Come mesi e mesi di strambe teorie sulla pubblicazione di un nuovo trailer hanno dimostrato, non crediamo proprio ci sia un messaggio dietro il numero sessanta.

Se proprio volessimo giustificare gli autori, si potrebbe affermare che i 60 denti dell'alligatore sono semplicemente frutto del fatto che ne ha persi alcuni e quelli nuovi non sono ancora ricresciuti. Infatti, gli alligatori possono perdere i denti e sostituirli e nel corso della vita li cambiano tra le 2.000 e le 3.000 volte. Forse l'alligatore di GTA 6 è semplicemente un po' sdentato, poverino.

Scherzi a parte, il fatto che l'utente abbia pensato a questo dettaglio rende sempre più chiaro qual è il livello di ossessione di alcuni giocatori nei confronti di GTA 6: noi non abbiamo pensato di contare i denti, vorrà dire che non siamo veri fan?

In generale, la copertina di GTA 6 sembra rivelare numerosi dettagli sul gioco.