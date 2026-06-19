Windows NT su GameCube: il curioso progetto della community modding che rende la console un insolito PC

Il progetto è stato sviluppato da Rairii, NTx86 e stonedDiscord , che hanno lavorato alla creazione di un adattamento di Windows NT compatibile con l'architettura PowerPC . Questa caratteristica è fondamentale perché il GameCube utilizza un processore PowerPC G3 Gecko operante a 485 MHz , una soluzione molto diversa dai tradizionali processori x86 impiegati nei normali PC.

A oltre vent'anni dal suo debutto, il Nintendo GameCube continua a essere protagonista di progetti sorprendenti realizzati dalla comunità di appassionati. L'ultima iniziativa arriva da alcuni sviluppatori indipendenti che sono riusciti a eseguire una versione personalizzata di Windows NT sulla storica console Nintendo , trasformandola di fatto in una curiosa piattaforma informatica.

Secondo quanto emerso, l'architettura del GameCube presenta diverse somiglianze con quella utilizzata dai vecchi computer Apple basati su PowerPC. Proprio per questo motivo il progetto risulta compatibile non solo con GameCube, ma anche con Wii e Wii U , sistemi che condividono caratteristiche tecniche simili.

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Uno degli aspetti più interessanti dell'iniziativa è che il sistema operativo viene eseguito sull'hardware originale della console , senza la necessità di sostituire i componenti principali. Il risultato è una piattaforma ibrida che unisce elementi tipici del mondo PC con una delle console più iconiche prodotte da Nintendo.

Ostacoli e installazione di Windows NT su GameCube

L'installazione non è però immediata. La procedura richiede modifiche specifiche e una certa preparazione tecnica. Chi desidera replicare l'esperimento può seguire una guida dettagliata realizzata dallo youtuber Jiga Tech, che mostra tutte le fasi necessarie per configurare il sistema e affrontare le eventuali difficoltà.

Tra gli ostacoli principali vi è la gestione delle periferiche. A differenza di Wii, infatti, il GameCube non dispone di porte USB standard facilmente utilizzabili, rendendo più complessa l'integrazione di dispositivi esterni.

Il materiale necessario per il progetto è stato reso disponibile attraverso un repository GitHub dedicato, dove sono raccolti strumenti, file e indicazioni utili per completare l'installazione.