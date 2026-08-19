Googlebook: arriva la conferma ufficiale, presto il debutto della piattaforma che unisce ChromeOS e Android

Secondo le informazioni relative all'evento, Google presenterà non soltanto il software, ma anche l'architettura alla base della piattaforma e la strategia che dovrebbe consentire di combinare la produttività tipica dell'ambiente web di ChromeOS con il codice nativo di Android .

Il progetto nasce con l'obiettivo di avvicinare due mondi finora distinti, ChromeOS e Android , attraverso una nuova esperienza destinata al settore dei computer desktop.

Dopo mesi di indiscrezioni, Google ha confermato ufficialmente l'arrivo di Googlebook . L'azienda ha infatti invitato la stampa a un evento in presenza che si terrà a New York il 15 settembre 2026 , offrendo così una prima occasione concreta per conoscere la nuova piattaforma.

Come sarà articolata la presentazione dei Googlebook?

Il programma prevede innanzitutto un keynote affidato ai vertici di Google, durante il quale saranno illustrate le caratteristiche principali della piattaforma, insieme alla visione dell'azienda per questa nuova generazione di dispositivi.

Grande spazio sarà riservato anche ai produttori partner coinvolti nel debutto. I partecipanti potranno infatti visitare diverse aree dimostrative e provare direttamente hardware e funzionalità sviluppate dai produttori che accompagneranno Google nella fase di lancio.

L'appuntamento offrirà inoltre alla stampa la possibilità di accedere ai primi dispositivi in modo approfondito. Sarà possibile fotografarli, registrarne video e realizzare benchmark, permettendo di valutare concretamente prestazioni e caratteristiche della nuova piattaforma.