Honor Magic 9 Pro Max: fotocamere ispirate ad ARRI e batteria sempre più grande

Il risultato più evidente è il nuovo elemento circolare dedicato alle fotocamere , ispirato alle torrette a tre obiettivi utilizzate da ARRI nelle sue videocamere cinematografiche. Intorno all'obiettivo principale è presente anche una finitura zigrinata che richiama ulteriormente il design delle apparecchiature dell'azienda tedesca. Stando a quanto comunicato dall'azienda cinese, però, la collaborazione con ARRI coinvolge direttamente anche il processo di elaborazione delle immagini.

Honor ha presentato in Cina il nuovo Magic9 Pro Max, top di gamma della serie Magic9 e primo risultato concreto della collaborazione con ARRI nel campo dell'imaging cinematografico. L'azienda lo propone come un sistema cinematografico portatile, combinando hardware fotografico, gestione del colore, registrazione video e accessori dedicati.

Magic 9 Pro Max punta tutto su fotocamera e autonomia

Il sistema utilizza elementi della ARRI Image Science, la curva LogC3, profondità colore a 10 bit e ARRI Wide Gamut 3. In modalità ARRI CINEMA è possibile registrare fino a 4K a 60 fps e utilizzare 14 preset ARRI Looks per l'anteprima in tempo reale. La ARRI Look Library mette inoltre a disposizione 87 gradazioni colore predefinite.

Le tre colorazioni di Honor Magic9 Pro Max

Magic 9 Pro Max può quindi registrare utilizzando il formato LogC3 (per chi vuole lavorare il video dopo la registrazione in modo professionale) e mette a disposizione 14 preset ARRI Look LUT, oltre all'accesso alla libreria di LUT ufficiali e di terze parti dell'azienda. È inoltre supportato il codec APV 10-bit 4:2:2.

Poi c'è l'Imaging Chip H1, che invece è tecnologia Honor: un chip dedicato all'elaborazione fotografica e video, con riduzione del rumore direttamente sui dati RAW. Honor dichiara un miglioramento del rapporto segnale/rumore fino a 8 dB e una gamma dinamica fino a 14 stop.

Il sistema fotografico comprende un sensore principale da 200 megapixel in formato 1/1,28", affiancato da un teleobiettivo da 200 megapixel con zoom ottico 3,5x e sensore da 1/1,4". Completa il comparto una fotocamera ultragrandangolare da 50 megapixel, che però non supporta tutte le funzioni Cinema Mode sviluppate con ARRI.

Per la registrazione video Honor ha aggiunto anche un microfono direzionale definito di "livello cinematografico". La fotocamera frontale utilizza invece un sensore con formato quadrato, una scelta che permette di registrare contenuti sia in orizzontale sia in verticale senza dover modificare l'inquadratura, seguendo un approccio simile a quello di Center Stage di Apple. Il nuovo modulo fotografico dovrebbe inoltre consentire di sfruttare meglio lo spazio interno. Honor ha utilizzato parte di questo spazio per integrare una batteria da ben 8.800 mAh, realizzata con una percentuale di silicio che arriva al 40%.

Il design della camera è ispirato alle torrette a tre obiettivi utilizzate da ARRI nelle sue videocamere cinematografiche

A gestire lo smartphone è lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Honor sostiene di aver scelto questa variante per offrire un'esperienza da top di gamma uniforme, non per inseguire uno specifico risultato nei benchmark. Magic 9 Pro Max supporta inoltre i teleconverter G200 e G500 di Honor e un kit video sviluppato insieme a SmallRig.

La serie Magic 9 debutta oggi in Cina nei colori Shadow Black, Glacier Silver e Moss Green, con quattro configurazioni: 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB e 16 GB + 1 TB. Il prezzo parte da 6.499 RMB (circa 852 euro). Honor ha già confermato l'arrivo sui mercati internazionali, ma non ha ancora comunicato la data al di fuori del mercato cinese.