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Motorola Signature 27 è il primo smartphone con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Motorola ha presentato Signature 27, il primo smartphone con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: ha una fotocamera periscopica da 200 MP e sette anni di aggiornamenti.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   23/09/2026
Motorola Signature 27

Motorola ha mostrato al Qualcomm Snapdragon Summit il nuovo Signature 27, smartphone che inaugura la seconda generazione della famiglia premium e introduce anche una nuova nomenclatura legata all'anno di arrivo sul mercato. Il dispositivo è tra i primi a utilizzare il nuovo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 di Qualcomm.

Per ora l'azienda ha svelato solo una parte della scheda tecnica, ma ha già chiarito la direzione del prodotto: prestazioni elevate, comparto fotografico più ambizioso e supporto software prolungato. Il debutto è previsto a livello globale entro la fine del 2026, Italia compresa, anche se mancano ancora prezzo e data di vendita.

Motorola Signature 27 punta su Snapdragon, fotocamere e audio B&O

Il cuore dello smartphone è proprio il SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, affiancato da un nuovo sistema di raffreddamento ArcticMesh. Motorola combina gel termico con particelle di diamante, metallo liquido, una rete in rame e una camera di vapore 3D, dichiarata più grande del 40% rispetto alla generazione precedente.

Motorola Signature 27
Motorola Signature 27

Sul retro trovano posto quattro elementi fotografici, ma per ora sono stati confermati soltanto il sensore principale Sony LYTIA 910 da 50 megapixel e il teleobiettivo periscopico da 200 megapixel. Motorola aggiunge un Video Enhancement Engine che interviene in tempo reale su colore, esposizione, alte luci e ombre durante la registrazione. Il sistema di stabilizzazione combina inoltre OIS da 3,5 gradi e tecnologia Qualcomm.

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Il design utilizza alluminio di grado aerospaziale e vetroceramica. Sono previste le finiture PANTONE Coal Smoke, con texture Tactical Weave, e PANTONE Capulet Olive, caratterizzata da una superficie ispirata ai tessuti. L'audio nasce dalla collaborazione con Bang & Olufsen, ma Motorola non ha ancora fornito dettagli tecnici sul sistema.

Sul fronte software, Signature 27 dovrebbe arrivare con Android 17 e beneficiare di sette aggiornamenti del sistema operativo e fino a sette anni di aggiornamenti di sicurezza, con possibili variazioni legate al mercato, all'operatore e al modello.

Per l'Europa e l'Italia il quadro è quindi già abbastanza chiaro sulla disponibilità, ma non sui costi. Motorola ha attivato una pagina italiana dedicata al prodotto e parla di arrivo globale entro la fine del 2026. Restano da scoprire prezzo europeo, display, batteria, memoria e caratteristiche delle altre fotocamere. Intanto fateci però sapere che cosa ne pensate del design, che è abbastanza particolare.

#Android #Tecnologia
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