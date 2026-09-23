Motorola Signature 27 è il primo smartphone con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Per ora l'azienda ha svelato solo una parte della scheda tecnica, ma ha già chiarito la direzione del prodotto: prestazioni elevate, comparto fotografico più ambizioso e supporto software prolungato. Il debutto è previsto a livello globale entro la fine del 2026, Italia compresa, anche se mancano ancora prezzo e data di vendita.

Motorola ha mostrato al Qualcomm Snapdragon Summit il nuovo Signature 27 , smartphone che inaugura la seconda generazione della famiglia premium e introduce anche una nuova nomenclatura legata all'anno di arrivo sul mercato. Il dispositivo è tra i primi a utilizzare il nuovo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 di Qualcomm .

Motorola Signature 27 punta su Snapdragon, fotocamere e audio B&O

Il cuore dello smartphone è proprio il SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, affiancato da un nuovo sistema di raffreddamento ArcticMesh. Motorola combina gel termico con particelle di diamante, metallo liquido, una rete in rame e una camera di vapore 3D, dichiarata più grande del 40% rispetto alla generazione precedente.

Motorola Signature 27

Sul retro trovano posto quattro elementi fotografici, ma per ora sono stati confermati soltanto il sensore principale Sony LYTIA 910 da 50 megapixel e il teleobiettivo periscopico da 200 megapixel. Motorola aggiunge un Video Enhancement Engine che interviene in tempo reale su colore, esposizione, alte luci e ombre durante la registrazione. Il sistema di stabilizzazione combina inoltre OIS da 3,5 gradi e tecnologia Qualcomm.

Il design utilizza alluminio di grado aerospaziale e vetroceramica. Sono previste le finiture PANTONE Coal Smoke, con texture Tactical Weave, e PANTONE Capulet Olive, caratterizzata da una superficie ispirata ai tessuti. L'audio nasce dalla collaborazione con Bang & Olufsen, ma Motorola non ha ancora fornito dettagli tecnici sul sistema.

Sul fronte software, Signature 27 dovrebbe arrivare con Android 17 e beneficiare di sette aggiornamenti del sistema operativo e fino a sette anni di aggiornamenti di sicurezza, con possibili variazioni legate al mercato, all'operatore e al modello.

Per l'Europa e l'Italia il quadro è quindi già abbastanza chiaro sulla disponibilità, ma non sui costi. Motorola ha attivato una pagina italiana dedicata al prodotto e parla di arrivo globale entro la fine del 2026. Restano da scoprire prezzo europeo, display, batteria, memoria e caratteristiche delle altre fotocamere. Intanto fateci però sapere che cosa ne pensate del design, che è abbastanza particolare.