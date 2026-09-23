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Il team di Stellar Blade permetterà di disattivare la frame generation su Switch 2, dopo i feedback della demo

Stellar Blade su Switch 2 offrirà un toggle per disattivare la frame generation, dopo che la demo ha mostrato limiti della tecnica sui 30 fps di base nonostante le ottimizzazioni dedicate.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   23/09/2026
La protagonista di Stellar Blade
Stellar Blade
Stellar Blade
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Shift Up ha confermato che la versione Nintendo Switch 2 di Stellar Blade: Complete Edition includerà al lancio un'opzione per disattivare la frame generation. La decisione arriva dopo i primi feedback raccolti con la demo pubblicata nei giorni scorsi sulla nuova console, evidentemente non tutti positivi riguardo all'implementazione di questa tecnologia.

Negli ultimi giorni gli sviluppatori avevano spiegato che la versione Switch 2 utilizza sia il DLSS di NVIDIA per l'upscaling (1080p in dock, 720p in portatile) sia la frame generation dell'AMD FSR 3.1 per raggiungere i 60 fps "percepiti". Il gioco infatti renderizza una base di 30 fps reali, sulla quale l'FSR genera fotogrammi intermedi per raddoppiare il framerate.

Meglio 60 fps percepiti o 30 fps reali?

Nell'ambito del gaming su PC, l'uso della frame generation su una base di 30 fps è generalmente sconsigliato, perché tende ad aumentare input lag. Shift Up ha però sottolineato di aver implementato ottimizzazioni specifiche per Switch 2, pensate per ridurre questi effetti. Nonostante ciò, la demo ha mostrato che alcuni problemi persistono.

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Dopo la pubblicazione della demo sull'eShop di Nintendo, alcuni utenti hanno segnalato input lag e artefatti visivi legati proprio legati alla frame generation. Shift Up ha confermato di aver monitorato attentamente le impressioni dei giocatori e ha scelto di introdurre un'opzione dedicata, così da permettere di attivare o disattivare la funzione in base alle preferenze.

Sulla carta disattivare la frame generation dovrebbe migliorare la reattività dei comandi e ridurre gli artefatti, a fronte però di un framerate più basso, che punta ai 30 fps (reali in questo caso). La buona notizia è che ora gli utenti potranno scegliere quale delle due configurazioni utilizzare in base ai propri gusti.

Vi ricordiamo che la versione Nintendo Switch 2 di Stellar Blade sarà disponibile a partire dal 5 novembre 2026.

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