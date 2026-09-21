Googlebook arriva sul mercato: i nuovi notebook Android partono da 899 dollari, ma in Europa il prezzo sale

Per l'Italia, però, la situazione è diversa. Google ha confermato una distribuzione iniziale negli Stati Uniti dal 4 ottobre, mentre dal 5 ottobre arriveranno in Canada, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania e Australia. Il nostro Paese non è incluso nell'elenco, ma possiamo già conoscere i prezzi in euro. Che sono molto più alti di quelli statunitensi.

Google ha finalmente svelato la prima generazione di Googlebook , una nuova famiglia di notebook che punta a unire l'ecosistema Android con un'esperienza desktop e le funzioni basate sull'IA di Gemini. La gamma debutta con cinque produttori, mentre i prezzi statunitensi partono da 899 dollari (circa 765 euro).

Googlebook: cinque notebook con Gemini e app Android

La prima gamma comprende modelli realizzati da Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo, con processori Intel Core Ultra e Qualcomm Snapdragon X Elite. Il modello più economico è l'Acer Googlebook 14, disponibile negli Stati Uniti da 899 dollari (circa 765 euro), con display OLED touch da 14 pollici, 16 GB di RAM e 512 GB di spazio. L'autonomia dichiarata arriva a 16 ore. In Europa il prezzo parte da 1.199€.

Acer Googlebook 14

Salendo di prezzo si trovano il Lenovo Googlebook 15 da 1.099 dollari, il Dell XPS Googlebook da 1.199 dollari, e i modelli ASUS e HP, che partono da 1.299 dollari. Le configurazioni cambiano tra i produttori, con display OLED fino a 15,3 pollici, fino a 32 GB di RAM e processori Intel o Snapdragon X Elite. Curiosamente in Europa il modello più economico è quello HP, che parte da 1.099€, mentre Acer vende il suo Googlebook a 1.199€. Lenovo diventa invece uno dei modelli più cari, a 1.349€, seguito da ASUS che vende il suo Googlebook da 14 pollici a partire da 1.399€. Manca, infine, il modello Dell.

Tutti i computer utilizzano Googlebook OS e includono 12 mesi di Google AI Pro, con 5 TB di spazio cloud. Sono inoltre previsti periodi di prova per servizi come YouTube Premium, Photoshop e CapCut. Il sistema permette di eseguire direttamente le applicazioni Android e integra diverse funzioni pensate per collegare il notebook allo smartphone.

Tra le novità c'è Magic Pointer, uno strumento che permette di richiamare Gemini attraverso il puntatore e utilizzarlo per operazioni come l'organizzazione di appuntamenti, l'analisi di messaggi sospetti o la combinazione di più immagini. È inoltre possibile creare widget personalizzati utilizzando Gemini.

Il Googlebook Lenovo

Sul fronte gaming, Googlebook può eseguire i giochi Android disponibili attraverso Google Play, mentre per i titoli PC più pesanti il supporto passa soprattutto dai servizi di streaming come GeForce Now. Per l'esecuzione nativa dei giochi Windows servirà invece un supporto specifico da parte degli sviluppatori.

Per gli utenti italiani, quindi, il debutto resta ancora da definire. La disponibilità in Francia e Germania indica che Googlebook arriverà comunque sul mercato europeo, ma non è stato comunicato quando la distribuzione comprenderà l'Italia.