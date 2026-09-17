AMD annuncia rincari del 10%: anche le CPU Ryzen potrebbero aumentare di prezzo da qui alla fine dell'anno?

Le informazioni disponibili riguardano principalmente acceleratori per l'IA, processori grafici destinati al mercato consumer e chipset per schede madri. I processori non vengono però indicati esplicitamente tra i prodotti interessati dall'aumento.

Secondo un rapporto di ChannelGate, AMD avrebbe informato i propri partner di un possibile aumento dei prezzi nell'ordine del 10% , previsto per il quarto trimestre del 2026. Alla base della decisione ci sarebbe l'incremento dei costi di produzione comunicato da TSMC ai propri clienti.

AMD prepara aumenti, ma i Ryzen non sono ancora confermati

Per i Ryzen, quindi, non esiste al momento una conferma ufficiale di un rincaro del 10%. L'ipotesi rimane tuttavia possibile, considerando la forte dipendenza di AMD da TSMC per la produzione dei processori destinati ai computer consumer. Un incremento del costo dei wafer potrebbe infatti riflettersi sui prezzi praticati ai clienti. AMD ha già trasferito in passato parte dell'aumento dei costi produttivi lungo la catena commerciale, ma non è ancora possibile stabilire se e in quale misura questo avverrà anche con i Ryzen nel quarto trimestre.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il possibile aumento si inserirebbe inoltre in un periodo caratterizzato da pressioni sui prezzi di diversi componenti hardware. Memorie RAM, SSD e GPU hanno già affrontato rincari, mentre anche Intel avrebbe programmato un aumento dei prezzi dei propri processori consumer.

L'eventuale incremento del 10% non dovrebbe quindi essere considerato come un dato acquisito. Le informazioni disponibili indicano un aumento comunicato da AMD ai partner per alcune categorie di chip, mentre l'estensione della misura ai processori Ryzen non è stata confermata.

Il quadro potrebbe diventare più chiaro nei prossimi mesi, quando AMD definirà i listini e le condizioni commerciali per il quarto trimestre. Se l'aumento dei costi di produzione dovesse essere trasferito anche sui processori consumer, il mercato PC si troverebbe ad affrontare un ulteriore elemento di pressione sui prezzi proprio mentre diversi componenti sono già diventati molto più costosi.