Terranigma: data d'uscita ufficiale svelata da un nuovo trailer, che parla anche della modalità semplificata

Terranigma arriverà su PC e console il 14 gennaio 2027 , riproponendo l'esperienza classica con una serie di aggiunte dedicate alla qualità della vita e una nuova Arranged Mode , che introduce alcune modifiche alle meccaniche originali. L'annuncio è stato dato con un nuovo trailer, che contiene anche del gameplay di questo attesissimo remake.

Il trailer

La modalità Arranged permetterà, tra le altre cose, di fare più danni con la magia, di una minimappa per facilitare l'esplorazione del mondo e della possibilità di salvare i progressi in qualsiasi momento. Si tratta di novità pensate per rendere più agevole la progressione, soprattutto per chi si avvicinerà per la prima volta al gioco.

La nuova versione includerà inoltre un filtro CRT e diversi formati dello schermo, con l'obiettivo di riprodurre l'aspetto e lo stile della versione originale. A queste opzioni si aggiungono diverse funzioni di miglioramento dell'esperienza utente, tra cui un pulsante rapido per la magia, la possibilità di effettuare rapidamente lo scambio degli oggetti, sfondi personalizzabili con artwork ad alta risoluzione, un lettore musicale, un museo, la funzione riavvolgi e i controlli rimappabili.

Terranigma sarà distribuito digitalmente su PC tramite Steam e GOG, mentre su console sarà disponibile sia in formato digitale sia fisico. Per gli appassionati delle edizioni da collezione sono previste tre versioni: Standard Edition, SteelBook Edition e la più ricca Gaia Edition.