Terranigma torna nel 2027 con una nuova edizione per PC e console

Uno dei giochi di ruolo giapponesi più apprezzati dell'era 16-bit si prepara a uscire dall'epoca del Super Nintendo. Clear River Games, in collaborazione con Square Enix, ha annunciato il ritorno di Terranigma, gioco di ruolo d'azione giapponese sviluppato da Quintet e pubblicato originariamente nel 1995. Il gioco sarà disponibile nel 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, sia in formato digitale sia fisico.