Terranigma torna nel 2027 con una nuova edizione per PC e console

Uno dei giochi di ruolo giapponesi più apprezzati dell'era 16-bit si prepara a uscire dall'epoca del Super Nintendo. Clear River Games, in collaborazione con Square Enix, ha annunciato il ritorno di Terranigma, gioco di ruolo d'azione giapponese sviluppato da Quintet e pubblicato originariamente nel 1995. Il gioco sarà disponibile nel 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, sia in formato digitale sia fisico.
Uguale a come lo ricordate
Il ritorno rappresenta un'occasione particolare per un titolo che, nonostante la reputazione costruita nel corso degli anni, non aveva mai ricevuto una vera riedizione moderna. Clear River Games ha definito Terranigma una "vera gemma nascosta", sottolineando come per molti giocatori occidentali il gioco sia rimasto a lungo difficilmente accessibile per vie legali.
"Per oltre 30 anni, Terranigma ha consolidato il suo status di vera gemma nascosta, rimasta inaccessibile a molti giocatori occidentali e da tempo meritevole di essere riportata sotto i riflettori", ha dichiarato Ali Manzurin, general manager di Clear River Games. L'operazione, ha aggiunto, nasce dalla volontà di riportare titoli di questo tipo davanti a un pubblico moderno.
Anche Kamui Fujiwara, character designer e autore del manga legato al progetto, ha commentato il ritorno. "30 anni fa, Terranigma è stato pubblicato su Super Nintendo. Ora, finalmente, sarà nuovamente disponibile su console e PC, in formato digitale e fisico", ha dichiarato, spiegando di essere "sinceramente felice" del ritorno del gioco.
Fujiwara ha inoltre ricordato il suo coinvolgimento nella realizzazione non soltanto dei personaggi, ma anche del mondo di gioco e di alcune delle sue ambientazioni. L'auspicio è che temi come "Dio e l'umanità, la creazione e la distruzione" possano continuare a trovare un'eco nei giocatori di oggi, non come semplice testimonianza del passato ma come "un'opera viva".
Terranigma è noto per la combinazione tra elementi da gioco di ruolo e combattimenti in tempo reale. Il protagonista Ark combatte con una lancia ed esegue attacchi, salti, scatti e altre mosse, mentre i nemici si muovono autonomamente. Una struttura che, secondo Clear River Games, contribuisce ancora oggi alla freschezza del gameplay.
Grande importanza viene attribuita anche alla componente artistica. I personaggi disegnati da Fujiwara furono trasformati in sprite particolarmente espressivi, mentre la colonna sonora è considerata uno degli elementi più riusciti della produzione e viene ancora oggi citata tra le migliori musiche videoludiche degli anni Novanta.