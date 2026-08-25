Il monitor Philips da 34" in formato curvo è in offerta su Amazon: acquistalo al suo minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del monitor Philips da 34": l'offerta prevede uno sconto attivo del 30% per un costo totale e finale di 203€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: L'acquisto è effettuabile anche a rate. Il monitor da gaming Philips da 34 pollici è progettato per offrire un'esperienza di gioco immersiva e fluida, combinando un ampio formato ultrawide con caratteristiche pensate per le sessioni più dinamiche. Il pannello propone una risoluzione WQHD di 3440 x 1440 pixel e un rapporto d'aspetto 21:9.
Ulteriori dettagli sul monitor
La frequenza di aggiornamento raggiunge i 180 Hz, permettendo di visualizzare immagini più fluide durante le fasi di gioco caratterizzate da movimenti rapidi. A questa caratteristica si aggiunge un tempo di risposta di 0,5 ms, pensato per rendere più nitide le immagini e migliorare la reattività durante il gameplay.
Il supporto alla tecnologia AMD FreeSync Premium contribuisce a sincronizzare il monitor con la scheda grafica, riducendo fenomeni come tearing e stuttering.
Il pannello presenta inoltre un rapporto di contrasto di 3500:1, mentre il design curvo è studiato per aumentare il coinvolgimento durante l'utilizzo. La tecnologia Flicker-Free riduce lo sfarfallio dello schermo, risultando utile soprattutto durante sessioni prolungate.