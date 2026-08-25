Cosmi: Forbidden Forest & Beyond, una raccolta di classici per riscoprire la storia di Cosmi

Ziggurat Interactive ed Empty Clip Studios hanno ripresentato Cosmi: Forbidden Forest & Beyond, raccolta dedicata ad alcuni dei titoli più rappresentativi tra quelli pubblicati da Cosmi. Il progetto era stato annunciato per la prima volta nel marzo 2025 con il nome Cosmi: Forbidden Forests, ma ora torna con un nuovo nome e con più giochi e contenuti.
Un progetto più ampio
Il fulcro della raccolta sarà rappresentato da Forbidden Forest, storico gioco d'azione di Paul Norman, accompagnato da un remake realizzato appositamente per l'occasione. A questo si aggiungerà Beyond the Forbidden Forest, insieme a una serie di materiali extra pensati per approfondire la storia dei giochi, tra cui fumetti digitali, confezioni originali e contenuti dietro le quinte.
La raccolta non si limiterà però alla serie Forbidden Forest. Al suo interno troveranno spazio anche Aztec Challenge, Caverns of Khafka, Seal, Delta Man, Chomp!, Chernobyl: Nuclear Power Plant Simulation, Spite & Malice e Navcom 6: The Persian Gulf Defense, titoli di generi molto diversi tra loro.
Ziggurat Interactive descrive Forbidden Forest come un'esperienza particolarmente adatta agli appassionati di azione e precisione, mentre il remake avrà un'impostazione più moderna.
Cosmi: Forbidden Forest & Beyond è attualmente previsto per PlayStation 5, Nintendo Switch e PC. Ziggurat Interactive non ha ancora comunicato una data di uscita.