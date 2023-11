Horizon Forbidden West: piantati oltre 600.000 alberi nel mondo grazie all'iniziativa Aloy's Forest

Per festeggiare il traguardo è stato pubblicato un filmato che mostra i progressi compiuti con questi progetti per l'ambiente, che potrete visualizzare di seguito.

Annunciata poco prima del lancio del gioco, l'iniziativa vedeva coinvolta Sony in vari progetti di riforestazione in collaborazione con vari parter come l'UNEP. Nello specifico, la compagnia giapponese aveva preso l'impegno di piantare un albero per ogni trofeo "Timore raggiunto" conquistato dai giocatori entro il 25 marzo 2022.

Aloy's Forest , l'iniziativa ambientale avviata in occasione del lancio di Horizon Forbidden West , ha dato i propri frutti, con oltre 600.000 alberi piantati in tutto il mondo e sono stati ripristinati circa 1.800 acri di terre indigene e habitat con fauna selvatica.

Il programma Play4Forests

Quella di Horizon Forbidden West è solo una delle tante attività per l'ambiente di Play4Forests, l'iniziativa lanciata dalla Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) come parte della Playing for the Planate Alliance che coinvolge alcuni dei più grandi attori dell'industria videoludica per sensibilizzare i giocatori sull'importanza del preservare e ripristinare le foreste.

L'obiettivo iniziale dell'UNEP era quello di piantare 1 milione di alberi nel 2022 grazie al supporto delle grandi aziende videoludiche, ma come possiamo vedere nel video il risultato ha superato ogni più rosea aspettativa, visto che in totale si è arrivato a 2,5 milioni di alberi.