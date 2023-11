The Last of Us Parte 2 Remastered: Neil Drukmann di Naughty Dog dice la sua su trama e novità

The Last of Us Part II Remastered è stato da poco annunciato e, al pari del gioco originale, ha causato un po' di clamore (sebbene per motivi diversi). Entertainment Weekly ha colto l'occasione per intervistare Neil Druckmann, co-director e co-scrittore del gioco oltre che Head of Creative e Co-presidente di Naughty Dog.

Druckmann ha anche parlato di alcune delle nuove caratteristiche che saranno introdotte con la rimasterizzazione. Ha definito la modalità roguelike No Return il "punto forte della nuova versione di The Last of Us Part II", prima di commentare i livelli tagliati (Lost Levels) con relativo Commento del Director:

"Pensate a questi livelli come a quelli lasciati in sospeso. Queste sequenze, come una scena di festa estesa a Jackson che offre maggiori informazioni sulla vita di Ellie in città, non sono state pensate per farvi giocare a una prima versione in fase di sviluppo senza contesto. In ognuna di esse ci sono elementi interattivi che offrono un commento del nostro team di sviluppatori sull'intenzione del livello, su ciò che accadeva nella sequenza e, infine, sul motivo per cui è stata tagliata".

"Il Commento del Director ci ha offerto la possibilità di immergerci davvero nel processo di realizzazione con reazioni e osservazioni in tempo reale che sono intrinsecamente associate all'esperienza di gioco".