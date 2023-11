Lo studio inglese si è posto l'obiettivo di elevare il mobile gaming attraverso la realizzazione di una serie di conversioni tanto importanti quanto ambiziose da PC e console; dapprima concentrandosi su strategici come i vari Total War, Tropico e XCOM, poi tentando la strada di esperienze più movimentate: da GRID Autosport ad Alien: Isolation, per arrivare infine a Hitman: Blood Money.

Specializzarsi con un determinato genere o con una specifica tipologia di prodotti è senz'altro una mossa intelligente, quando bisogna confrontarsi con un mercato estremamente saturo, affollato e competitivo. Ovviamente si tratta di un proposito che vale ben poco laddove manchino aspetti fondamentali come il talento, la capacità e l'esperienza, ma non è certo il caso di Feral Interactive.

Storia e struttura

Le sequenze in CG di Hitman: Blood Money - Reprisal ci ricordano l'età del gioco

La storia alla base di Hitman: Blood Money - Reprisal utilizza l'espediente dei flashback per ripercorrere le gesta dell'Agente 47 attraverso tredici missioni ambientate in altrettanti scenari, per lo più all'interno degli Stati Uniti ma con un paio di capatine a Parigi e in Cile. A fronte di un briefing testuale piuttosto dettagliato, l'obiettivo del sicario è di volta in volta quello di eliminare uno o più bersagli per poi fuggire.

Purtroppo la narrazione viene affidata a sequenze video precalcolate che sono la parte più invecchiata del prodotto, sia per quanto riguarda la resa visiva (piena anche di artefatti da compressione) che i suoni, fra cui un doppiaggio in italiano che si conferma discreto per quanto concerne le voci principali, ma accusa cali evidentissimi quando si passa ai personaggi di contorno.

L'impianto action stealth è fondamentalmente lo stesso che si ritrova nell'ultima saga di IO Interactive, con mappe ampie e articolate, presidiate da diverse tipologie di guardie o civili che dovremo cercare di non allarmare nei nostri tentativi di accedere a determinate zone, quelle che possono darci l'opportunità di uccidere le nostre vittime nella maniera meno clamorosa possibile.

Pur presentando un'interfaccia che in molti casi richiede qualche tocco di troppo per confermare le operazioni, mera riproposizione dell'originale, questa versione mobile di Blood Money supporta i salvataggi su cloud e quindi condivide i progressi fra dispositivi differenti: è possibile iniziare la campagna su iPhone e proseguirla su iPad, ad esempio.