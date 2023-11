Xbox: lo studio di Indiana Jones e Wolfenstein lavora a un gioco con multiplayer online?

Un annuncio di lavoro pubblicato da MachineGames suggerisce che lo studio ha attualmente le mani in pasta su un gioco con multiplayer online , che potrebbe benissimo trattarsi di Wolfenstein 3 o di una possibile modalità co-op per il gioco con protagonista Indiana Jones.

Wolfenstein 3, Indiana Jones o qualcosa di completamente differente?

L'informazione chiaramente va presa per quello che è, dato che non c'è nulla di davvero concreto, ma ha comunque messo in moto la fantasia dei fan, che stanno ipotizzando cosa potrebbe bollire in pentola in casa MachineGames. Il candidato più gettonato sembrerebbe un possibile Wolfenstein 3, visto che a maggio un altro annuncio di lavoro suggeriva la produzione di un nuovo gioco.

Va detto che sia Wolfenstein: The New Order che il sequel The New Colossus erano sprovvisti di multiplayer, tuttavia nello spin-off Youngblood era presente la co-op per due giocatori, che magari verrà riproposta nel prossimo gioco della serie.

Non è da escludere anche una possibile modalità multiplayer per il nuovo gioco di Indiana Jones oppure che il tutto sia collegato a un gioco completamente differente o realizzato da altri studi di Bethesda. Del resto MachineGames ha co-sviluppato vari titoli della compagnia, come Starfield, Quake e Doom: Eternal, giusto per citarne alcuni.