Dead by Daylight arriva a 60 milioni di giocatori e fa un regalo a tutti con questo codice

Behaviour Interactive ha annunciato un nuovo traguardo per Dead by Daylight. Il gioco horror multigiocatore ha superato i 60 milioni di utenti. Per celebrare questo risultato, la compagnia ha deciso di rendere disponibile un codice valido fino al 4 gennaio 2023: con "THANKYOUFOR60M" avete la possibilità di reclamare un milione di Bloodpoint e 6.000 Shard.

L'annuncio è avvenuto tramite l'account social su X di Dead by Daylight, come potete vedere qui sotto.

Ovviamente 60 milioni di giocatori non significa 60 milioni di unità vendute. Sono certamente contati anche i giocatori delle prove gratuite e delle versioni incluse negli abbonamenti. Si tratta in ogni caso di un ottimo risultato per un gioco che continua ad avere successo anche dopo anni.