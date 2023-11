Batman: Arkham Knight, confermato il costume gratis di Robert Pattinson dal film The Batman

La skin "The Batman - 2022" era stata accidentalmente aggiunga alla versione PC per Epic Game Store del gioco di Rocksteady lo scorso mese per poi essere rimossa poco tempo dopo senza dare alcuna spiegazione, suggerendo che era in programma un contenuto aggiuntivo legato alla pellicola, cosa che è stata effettivamente confermate ieri.

Confermando la fuga di informazioni avvenuta alcune settimane fa, Warner Bros. Games ha svelato che presto Batman: Arkham Knight riceverà un nuovo DLC gratuito che include il costume indossato da Robert Pattinson nel film The Batman del 2022. Sarà disponibile al lancio sulla versione Nintendo Switch e in seguito sulle altre piattaforme.

Ecco quando sarà disponibile la skin dal film The Batman in Arkham Knight

Stando ai dettagli condivisi da Warner Bros. Games, il costume dal film The Batman sarà disponibile al lancio della versione Nintendo Switch, fissato per l'1 dicembre come parte della raccolta Batman: Arkham Trilogy, che include anche i due prequel Arkham Asylum e Arkham City.

Successivamente il DLC sarà disponibile gratuitamente anche su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 15 dicembre 2023. Un extra sicuramente piacevole che magari potrebbe rappresentare una scusa come un'altra per rigiocare l'epilogo della serie Batman: Arkham di Rocksteady.