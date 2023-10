Batman Arkham Knight: il costume di Robert Pattinson in The Batman è comparso nel gioco

Una strana situazione è emersa in Batman: Arkham Knight, con il costume di Robert Pattinson in The Batman che era comparso all'interno del gioco per poi essere rimosso, a dimostrazione di una sorta di DLC ufficiale del film previsto ma non del tutto chiarito.

Secondo quanto riferito da diverse testimonianze, il costume utilizzato per il recente film cinematografico di Batman era comparso all'interno della versione Epic Games Store di Batman Arkham Knight, a quanto pare l'unica a ricevere tale aggiunta, ma dopo poche ore il contenuto è stato rimosso senza dare spiegazioni.

Inizialmente si è pensato a una possibile mod particolarmente ben fatta, ma sembrerebbe invece essere un contenuto ufficiale che, per qualche motivo, non è stato annunciato o rilasciato in forma pubblica per il momento.