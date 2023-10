PS5: le funzionalità che ancora mancano nel 2023

Purtroppo, spesso i produttori di console non sono pronti sin dal lancio con tutte le funzionalità più importanti e gli appassionati devono attendere nuovi aggiornamenti del firmware della console o che la compagnia prenda una nuova direzione in termini di filosofia di design. Sony, ad esempio, è solita rivoluzionare il software della propria console di generazione in generazione e con PlayStation 5 ha fatto lo stesso. Era naturale, quindi, che nel 2020 ci fossero ancora alcune lacune, ma dopo circa tre anni come stanno le cose? È tutto perfetto? Non proprio, dobbiamo ammettere.

Quick Resume

Quick Resume di Xbox è utilissimo e molto efficace

Crediamo che nemmeno i più incalliti fan di PlayStation sarebbero in grado di affermare che la funzionalità di Quick Resume di Xbox Series X|S non sia una meraviglia. Poter mettere in pausa un gioco offline in qualsiasi momento e passare a un altro senza chiudere il primo è una comodità non da poco e in alcuni casi - come nei videogiochi nei quali non si può salvare in ogni instante - diventa un vero e proprio salvavita per chi gioca nei ritagli di tempo e non può lasciare la console in stand-by per ore per non dire addio ai propri progressi. Più banalmente, inoltre, il Quick Resume permette di non chiudere mai un gioco e risparmiare sempre qualche decina di secondi all'avvio.

È credibile che Sony debba rivoluzionare il proprio OS per poter introdurre una funzionalità di questo tipo e non voglia investire risorse per "copiare" l'avversario diretto, ma in tal caso sarebbe proprio un peccato.