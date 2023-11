Amazon annuncia Q, il nuovo chat-bot in stile ChatGPT

Amazon ha annunciato "Q", un chatbot in stile ChatGPT progettato per gli utenti aziendali (quindi non per i normali consumatori) che sarà disponibile come parte della piattaforma cloud AWS di Amazon. Si rivolge in altre parole alle persone che utilizzano AWS sul lavoro, tra cui scrittori di codici, amministratori IT e analisti aziendali. In risposta alle richieste digitate, Amazon Q aiuterà gli sviluppatori a scrivere un codice informatico, risponderà alle domande su come utilizzare i servizi cloud AWS per gli amministratori e genererà report aziendali attingendo a QuickSight, una piattaforma di business intelligence di AWS.

Il nuovo chatbot di Amazon è anche integrato in Amazon Connect, una piattaforma di assistenza clienti, per aiutare gli agenti a risolvere le richieste di supporto. L'azienda afferma che Amazon Q può essere personalizzato per un'azienda accedendo a dati proprietari e può essere programmato per funzionare in modo diverso per i diversi dipendenti. Inoltre, è dotato di protezioni di sicurezza progettate per soddisfare i capi informatici più diffidenti.