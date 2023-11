The Last of Us 3: Neil Druckmann parla di altri progetti per Naughty Dog

Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog , nonché director di The Last of Us 2, non ha voluto commentare le voci sullo sviluppo di The Last of Us 3 , affermando l'esistenza di altri progetti all'interno dello studio. Druckmann non ha comunque svelato nulla sugli stessi, quindi brancoliamo ancora tutti nel buio.

Cosa bolle in pentola?

Druckmann ha toccato l'argomento in un'intervista concessa a Entertainment Weekly poco dopo l'annuncio di The Last of Us Parte 2 Remastered, in cui comunque non ha negato lo sviluppo del gioco:

"Quello di The Last of Us è ovviamente un mondo che amo profondamente e so che è lo stesso per l'intero studio e per i fan, ma in questo momento non ho commenti da fare sul futuro della serie, visto che siamo concentrati su The Last of Us Parte 2 Remastered." Druckmann ha poi confermato gli altri progetti in sviluppo.

Ci sono diverse voci di corridoio riguardanti Naughty Dog e il suo futuro. Recentemente abbiamo appreso della probabile cancellazione del progetto multiplayer di The Last of Us, ma si è parlato spesso anche dello sviluppo di The Last of Us Parte 3. Del resto, visto il successo dei due capitoli precedenti e della serie TV di HBO, non avrebbe proprio senso non farlo.

Tra i progetti misteriosi potrebbe esserci anche una nuova proprietà intellettuale, di cui si è vociferato più volte in passato. Meno probabilità per un nuovo Uncharted, visto che la serie pare essere stata affidata a uno studio terzo.