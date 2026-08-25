Motorola Edge 70 è tra i migliori medio-gamma in offerta: al suo minimo storico diventa un best buy

Su Amazon è presente e disponibile una promo che fa calare drasticamente il prezzo di Motorola Edge 70: l'offerta prevede uno sconto attivo del 20% per un costo totale e finale di 399,90€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: Puoi acquistarlo anche a rate. Il Motorola Edge 70 punta su un design particolarmente sottile e su una dotazione hardware pensata per offrire un'esperienza completa nell'utilizzo quotidiano.
Uno degli elementi più caratteristici è lo spessore di appena 6 mm, che contribuisce a rendere lo smartphone sottile e maneggevole. Il dispositivo dispone inoltre della certificazione IP68/IP69, che offre una maggiore protezione contro acqua e polvere.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Sul fronte anteriore trova spazio un display P-OLED da 6,7 pollici, con risoluzione di 1220 x 2712 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il comparto hardware è affidato alla piattaforma Snapdragon 7 Gen 4, realizzata con processo produttivo a 4 nm, affiancata da 12 GB di RAM.
Per l'autonomia, Motorola Edge 70 integra una batteria da 4.800 mAh, progettata per accompagnare l'utente durante la giornata. Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.8, pensata per realizzare scatti dettagliati in diverse condizioni di illuminazione. Anche la fotocamera anteriore raggiunge 50 megapixel.