Motorola Edge 70 è tra i migliori medio-gamma in offerta: al suo minimo storico diventa un best buy

Su Amazon è presente e disponibile una promo che fa calare drasticamente il prezzo di Motorola Edge 70: l'offerta prevede uno sconto attivo del 20% per un costo totale e finale di 399,90€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: Puoi acquistarlo anche a rate. Il Motorola Edge 70 punta su un design particolarmente sottile e su una dotazione hardware pensata per offrire un'esperienza completa nell'utilizzo quotidiano.

Uno degli elementi più caratteristici è lo spessore di appena 6 mm, che contribuisce a rendere lo smartphone sottile e maneggevole. Il dispositivo dispone inoltre della certificazione IP68/IP69, che offre una maggiore protezione contro acqua e polvere.