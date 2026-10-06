Elgato Wave:3 scende sotto i 95 € per la Festa delle Offerte Prime

Per la Festa delle Offerte Prime, Elgato Wave:3 è disponibile a 94,89 €, rispetto al prezzo consigliato di 169,99 €. Il risparmio è di 75,10 €, pari al 44%. Amazon indica inoltre 99,99 € come prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, quindi l'offerta attuale scende di altri 5,10 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto.
Il modello è indicato da Amazon come Scelta Amazon ed è pensato per streaming, registrazione vocale e comunicazione da PC o Mac.
Audio a 24 bit/96 kHz e Clipguard
Elgato Wave:3 utilizza una capsula cardioide, studiata per concentrarsi soprattutto sulla voce proveniente dalla parte frontale del microfono. La registrazione arriva fino a 24 bit/96 kHz, mentre il sistema Clipguard interviene per ridurre il rischio di distorsione quando il livello in ingresso diventa troppo alto.
Il microfono funziona tramite USB ed è pensato per un utilizzo plug and play su Mac e PC. Elgato mette inoltre a disposizione un software mixer gratuito, utile per gestire più sorgenti audio e organizzare separatamente voce, gioco, musica o altre tracce durante streaming e registrazioni.