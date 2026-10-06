GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE è in offerta per la Festa delle Offerte Prime

Il modello è indicato da Amazon come Scelta Amazon ed è pensato per configurazioni basate su processori AMD Ryzen Serie 9000.

Tra le offerte della Festa delle Offerte Prime c'è anche la GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE a 190,99 € , rispetto al prezzo consigliato di 266,43 €. Il risparmio è di 75,44 € , pari al 28%. Amazon indica inoltre 208 € come prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, quindi l'offerta attuale scende di altri 17,01 €. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto.

AM5, DDR5 e connettività di ultima generazione

La scheda madre utilizza una sezione di alimentazione VRM digitale a 14+2+2 fasi e supporta memorie DDR5 fino a 8200 MHz in overclock. Per l'archiviazione sono presenti uno slot M.2 PCIe 5.0 e due slot M.2 PCIe 4.0, utili per configurazioni con SSD NVMe ad alte prestazioni.

La connettività comprende LAN 2,5 GbE, Wi-Fi 7 e USB 3.2 Gen 2x2. La B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE si rivolge quindi a chi sta assemblando un sistema AM5 recente e cerca una piattaforma già pronta per memoria DDR5 veloce, SSD PCIe 5.0 e reti wireless di nuova generazione.