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GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE è in offerta per la Festa delle Offerte Prime

La scheda madre AM5 per Ryzen 9000 scende a 190,99 € su Amazon, con DDR5 fino a 8200 MHz, Wi-Fi 7 e slot M.2 PCIe 5.0.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   06/10/2026
GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7

Tra le offerte della Festa delle Offerte Prime c'è anche la GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE a 190,99 €, rispetto al prezzo consigliato di 266,43 €. Il risparmio è di 75,44 €, pari al 28%. Amazon indica inoltre 208 € come prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, quindi l'offerta attuale scende di altri 17,01 €. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto.

Il modello è indicato da Amazon come Scelta Amazon ed è pensato per configurazioni basate su processori AMD Ryzen Serie 9000.

AM5, DDR5 e connettività di ultima generazione

La scheda madre utilizza una sezione di alimentazione VRM digitale a 14+2+2 fasi e supporta memorie DDR5 fino a 8200 MHz in overclock. Per l'archiviazione sono presenti uno slot M.2 PCIe 5.0 e due slot M.2 PCIe 4.0, utili per configurazioni con SSD NVMe ad alte prestazioni.

La connettività comprende LAN 2,5 GbE, Wi-Fi 7 e USB 3.2 Gen 2x2. La B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE si rivolge quindi a chi sta assemblando un sistema AM5 recente e cerca una piattaforma già pronta per memoria DDR5 veloce, SSD PCIe 5.0 e reti wireless di nuova generazione.

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