DualSense Icon Blue per PS5 scende a 69,99 € per la Festa delle Offerte Prime

Per la Festa delle Offerte Prime, il DualSense Edizione speciale Icon Blue è disponibile a 69,99 €, rispetto al prezzo consigliato di 84,99 €. Il risparmio è di 15 €, pari al 18%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto.
L'offerta riguarda la versione Icon Blue del controller wireless Sony, compatibile con PlayStation 5, Windows e iOS. Amazon segnala inoltre oltre 50 unità acquistate nell'ultimo mese.
Feedback aptico e grilletti adattivi
DualSense mantiene le caratteristiche che distinguono il controller di PS5, a partire dal feedback aptico e dai grilletti adattivi, utilizzati dai giochi compatibili per restituire sensazioni differenti in base alle azioni eseguite.
Il controller integra inoltre microfono, altoparlante e controlli dedicati alla cattura dei contenuti. Questa edizione cambia soprattutto sul piano estetico, con la colorazione Icon Blue, mantenendo invariata la dotazione del DualSense standard.