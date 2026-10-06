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DualSense Icon Blue per PS5 scende a 69,99 € per la Festa delle Offerte Prime

L'edizione speciale Icon Blue del controller wireless DualSense passa da 84,99 € a 69,99 €, con compatibilità PS5, PC e iOS.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   06/10/2026
DualSense

Per la Festa delle Offerte Prime, il DualSense Edizione speciale Icon Blue è disponibile a 69,99 €, rispetto al prezzo consigliato di 84,99 €. Il risparmio è di 15 €, pari al 18%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto.

L'offerta riguarda la versione Icon Blue del controller wireless Sony, compatibile con PlayStation 5, Windows e iOS. Amazon segnala inoltre oltre 50 unità acquistate nell'ultimo mese.

Feedback aptico e grilletti adattivi

DualSense mantiene le caratteristiche che distinguono il controller di PS5, a partire dal feedback aptico e dai grilletti adattivi, utilizzati dai giochi compatibili per restituire sensazioni differenti in base alle azioni eseguite.

Il controller integra inoltre microfono, altoparlante e controlli dedicati alla cattura dei contenuti. Questa edizione cambia soprattutto sul piano estetico, con la colorazione Icon Blue, mantenendo invariata la dotazione del DualSense standard.

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