DualSense Icon Blue per PS5 scende a 69,99 € per la Festa delle Offerte Prime

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L'offerta riguarda la versione Icon Blue del controller wireless Sony, compatibile con PlayStation 5, Windows e iOS. Amazon segnala inoltre oltre 50 unità acquistate nell'ultimo mese.