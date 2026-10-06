Xbox Wireless Controller Carbon Black a meno di 50 € per la Festa delle Offerte Prime

Il modello è indicato da Amazon come Scelta Amazon e la pagina segnala oltre 400 unità acquistate nell'ultimo mese. La confezione include inoltre un cavo USB-C .

Durante la Festa delle Offerte Prime, Xbox Wireless Controller Carbon Black è disponibile a 49,99 € , rispetto al prezzo consigliato di 64,99 €. Il risparmio è di 15 € , pari al 23%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto.

Il controller standard per Xbox Series X|S

Xbox Wireless Controller mantiene il layout classico dei pad Microsoft, con levette analogiche asimmetriche, croce direzionale e grilletti posteriori. La forma è pensata per adattarsi a diversi tipi di presa e può essere utilizzata sia in modalità wireless sia collegandolo tramite USB-C.

Il controller è compatibile con Xbox Series X, Xbox Series S e console Xbox, risultando una scelta pratica sia come secondo pad sia come sostituto del controller principale. La colorazione Carbon Black riprende quella tradizionale della famiglia Xbox Series.