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Xbox Wireless Controller Carbon Black a meno di 50 € per la Festa delle Offerte Prime

Il controller wireless di Microsoft scende a 49,99 € su Amazon, con compatibilità Xbox Series X|S e cavo USB-C incluso.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   06/10/2026
Il pad Xbox

Durante la Festa delle Offerte Prime, Xbox Wireless Controller Carbon Black è disponibile a 49,99 €, rispetto al prezzo consigliato di 64,99 €. Il risparmio è di 15 €, pari al 23%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto.

Il modello è indicato da Amazon come Scelta Amazon e la pagina segnala oltre 400 unità acquistate nell'ultimo mese. La confezione include inoltre un cavo USB-C.

Il controller standard per Xbox Series X|S

Xbox Wireless Controller mantiene il layout classico dei pad Microsoft, con levette analogiche asimmetriche, croce direzionale e grilletti posteriori. La forma è pensata per adattarsi a diversi tipi di presa e può essere utilizzata sia in modalità wireless sia collegandolo tramite USB-C.

Il controller è compatibile con Xbox Series X, Xbox Series S e console Xbox, risultando una scelta pratica sia come secondo pad sia come sostituto del controller principale. La colorazione Carbon Black riprende quella tradizionale della famiglia Xbox Series.

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