Samsung Galaxy S26 da 256 GB cala di oltre 300 € per la Festa delle Offerte Prime

Durante la Festa delle Offerte Prime, il Samsung Galaxy S26 da 256 GB in colorazione Black è disponibile a 692 €, rispetto al prezzo consigliato di 1.029 €. Il risparmio è di 337 €, pari al 33%. Amazon indica inoltre 729 € come prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, quindi l'offerta attuale scende di altri 37 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto.
L'offerta riguarda la versione italiana da 256 GB, indicata su Amazon come prodotto esclusivo e accompagnata da 3 anni di garanzia.
Fotocamera da 50 MP e strumenti IA
Il Galaxy S26 integra una fotocamera principale da 50 MP e diverse funzioni dedicate all'elaborazione delle immagini, tra cui Assistente Foto e Creative Studio. Gli strumenti IA possono essere utilizzati per intervenire sugli scatti e gestire alcune operazioni direttamente dallo smartphone.
La configurazione in offerta offre 256 GB di memoria interna e una batteria da 4.300 mAh. Il dispositivo utilizza inoltre un processore avanzato pensato per gestire le funzioni di sistema e gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale.