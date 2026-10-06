Samsung Galaxy S26 da 256 GB cala di oltre 300 € per la Festa delle Offerte Prime

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L'offerta riguarda la versione italiana da 256 GB, indicata su Amazon come prodotto esclusivo e accompagnata da 3 anni di garanzia.